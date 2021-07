Malaika Arora donne un aperçu de son luxueux salon éclairé par une «heure magique»

Jeudi, Malaika Arora a jeté un coup d’œil à l’intérieur de sa maison de Mumbai. Elle a partagé une photo de son salon, éclairé par la lumière du soleil à «l’heure magique».

Malaika Arora a posté une photo avec la description « Magic hour light » dans ses stories Instagram. Sur la photo, son salon est divisé par une table basse remplie de vases à fleurs et deux canapés de couleurs opposées. De grandes fenêtres sur un côté offrent une vue sur les bâtiments voisins.

Le beau Arjun de Malaika a récemment célébré son 35e anniversaire à l’hôtel Taj Mahal de Mumbai avec ses amis et sa famille. Ses sœurs Khushi Kapoor, Janhvi Kapoor, Anshula Kapoor, Alia Bhatt, Ranbir Kapoor, Karan Johar et Ranveer Singh faisaient partie de ceux qui ont assisté à la fête. Pour les internautes, la chance est totale, une photo invisible de lui et de Malaika Arora a fait surface.

Sur la photo, on peut voir Arjun enroulant ses bras autour de Malaika. Il porte un t-shirt noir avec des baskets noires. D’autre part, Malaika porte une simple chemise blanc cassé et un pantalon bleu et rouge. Elle l’a associé à des bottes élégantes. Les deux sont adorables sur la photo.

Il a également partagé une photo de son déjeuner d’anniversaire où il a l’air pensif alors qu’il regarde par la fenêtre. L’acteur ofcource a l’air digne avec la lueur d’anniversaire sur son visage. En sous-titrant la photo, Arjun a écrit : « A été pris perdu dans ses pensées lors du déjeuner d’anniversaire… Quelle différence un an fait… Il y a un an, j’étais dégonflé, fatigué et confus. »

Il a ajouté: « Aujourd’hui, je suis prêt avec une nouvelle énergie, une nouvelle vigueur et une nouvelle détermination pour faire face à toute courbe que la vie me lance… Je veux juste remercier tous ceux qui sont proches de moi qui ont cru en moi, m’ont soutenu et pris soin de moi. Mes collègues de travail, mes amis, ma famille et mon bébé vous remercient d’être à mes côtés. Crédit photo – @malaikaaroraofficial (elle me fait bien paraître).”

Sur le plan professionnel, Malaika a récemment figuré dans India’s Best Dancer, une émission de télé-réalité sur la danse. Avec Geeta Kapoor et Terence Lewis, elle était juge dans l’émission.