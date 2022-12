Malaika Arora dit qu’elle ne ruine pas la vie d’Arjun Kapoor, un jeune de 12 ans, en sortant avec lui: c’est un putain d’homme adulte

Malaika Arora est enfin sortie pour discuter ouvertement de choses liées à sa vie personnelle. La diva s’est fait troller pour diverses raisons, que ce soit sa promenade, son divorce avec Arbaaz Khan ou sa relation avec Arjun Kapoor. Dans le dernier épisode de son émission Web Moving In with Malaika, la diva a dénoncé des personnes qui la trollaient souvent pour son écart d’âge de 12 ans avec Arjun.

Parlant franchement de sa vie amoureuse, Malaika a canalisé sa bande dessinée intérieure et a déclaré qu’elle ne ruinait pas la vie d’Arjun en sortant avec lui. Elle a même fait des blagues sur sa sœur Amrita Arora et son amie Anusha Dandekar.

Elle a ensuite dit : “Et malheureusement, non seulement je suis vieille, mais je sors aussi avec un homme plus jeune. Je veux dire, j’ai du cran. Je veux dire que je ruine sa vie, n’est-ce pas ? Je ne ruine pas sa vie. Ce n’est pas comme s’il allait à l’école et il ne pouvait pas se concentrer sur ses études et je lui ai dit de venir avec moi. Je veux dire, chaque fois que nous avons un rendez-vous, ce n’est pas comme s’il bousillait les cours. Je ne l’ai pas attrapé dans la rue pendant qu’il était attraper des Pokémon.”

Malaika a alors posé son pied et a dit qu’Arjun était un putain d’homme adulte. Ce sont deux adultes consentants et peuvent prendre leurs propres décisions de vie. Elle a également utilisé une expression populaire pour expliquer comment les femmes plus âgées sont jugées pour avoir fréquenté des hommes plus jeunes. “Si un homme plus âgé sort avec une fille plus jeune, c’est un joueur. Mais si une femme plus âgée sort avec un homme plus jeune, c’est une couguar. Ce n’est pas juste”, a-t-elle déclaré.

Au cours de l’émission, Arjun a également envoyé à Malaika un message vidéo pour l’encourager pour son numéro comique et lui a rappelé que d’abord les gens se moqueront de vous, puis ils riront avec vous. Il l’a également appelée la personne la plus drôle du moment puisqu’elle rit à toutes ses blagues. Il lui a également dit qu’elle avait déjà gagné la bataille quand elle voulait le faire, malgré ses insécurités à propos de faire des blagues en public ou sur scène. Il a conclu son message en disant: “Mais vous avez ceci.”