Malaika Arora devient la pom-pom girl du beau Arjun Kapoor alors qu’il marche sur la rampe pour Kunal Rawal

Le couple B-town Arjun Kapoor et Malaika Arora ne manquent jamais de nous donner des buts en couple. Récemment, Arjun Kapoor est devenu le show-topper du défilé couture de Kunal Rawal.

Arjun Kapoor a partagé un moment mignon sur la rampe avec sa belle Malaika Arora. Malaika était là au spectacle pour encourager Arjun et alors qu’il entrait, elle ne pouvait s’empêcher de jaillir ! Seater avec ses amis, Malaika a encouragé Arjun tout au long. Il lui a même donné un baiser volant à distance. Vêtu d’un sherwani noir orné, Arjun dégageait du charme sur la rampe.

Malaika Arora portait également un numéro de Kunal Rawal – un bandhgala avec un haut court et une jupe confectionnée en broderie gaufrée dorée. “Nous sommes amis depuis tant d’années, mais maintenant Kunal est comme une famille pour moi, je suis heureux d’avoir fait partie de son parcours. Je me sens vraiment bien de voir jusqu’où il est arrivé”, a déclaré Arjun après sa fermeture. le spectacle.





Le cousin d’Arjun Mohit Marwah et sa femme Antara Motiwala étaient également présents. Parlant du spectacle, Kunal a beaucoup apprécié les mannequins qui ont défilé dans son défilé. Brisant les stéréotypes, Kunal a accordé une grande importance à l’inclusivité. Son spectacle a été ouvert par un charmant jeune garçon dont tout le monde assis dans le public ne pouvait s’empêcher de devenir gaga. Portant sa dernière collection “Dear Men”, des mannequins de différentes ethnies, âges, tailles et morphologies défilaient sur le podium. “L’âge n’est qu’un chiffre” n’est pas un concept dépassé pour Kunal qui avait des hommes aux cheveux gris ainsi que des enfants comme modèles.

Une autre chose intéressante qui était exposée était les bijoux magnifiquement fabriqués que les hommes portaient, brisant les stéréotypes sexistes liés aux bijoux. Représentant la fluidité des sexes, Arjun portait un tour de cou brillant sous son sherwani noir. Fervent adepte des pièces androgynes et fluides, Kunal a expérimenté des pièces structurées complétées par de nouvelles silhouettes. La collection regorgeait de vêtements flatteurs pour toutes les formes, formes et styles. Des vestes avec des étoles intégrées, des jeux de motifs et des pièces intrigantes faites pour de bonnes pièces couture.

La marque éponyme a exploré ses sensibilités de conception qui sont exemptes de stéréotypes de genre – faisant de la fluidité la nouvelle norme.

“Pour nous, la couture est un art portable, elle doit être fonctionnelle et intelligente. C’est pourquoi nous croyons en la création de vêtements d’occasion qui peuvent répondre à tout l’éventail des célébrations allant du luxe moderne aux traditions profondément enracinées. Des ensembles vraiment polyvalents que vous pouvez facilement habiller ou atténuer, mélanger ou assortir, ou même porter au travail. Qui sommes-nous pour vous dire quoi porter et quand? Nous ne concevons pas d’un point de vue; nous aspirons à habiller la diversité dans son intégralité. Surtout lorsque nous avons une si grande banque d’influences à puiser, en plus de répondre à des besoins tels que le confort, l’humeur, la fonctionnalité et la portabilité.Cette collection a été créée pour préparer le terrain pour des interactions significatives entre le public et nos créations. change tous les jours, et nous commençons à voir une vraie diversité et une vraie représentation. Pour nous, le plaisir est de créer des pièces pour un marché aussi diversifié que l’Inde avec des vêtements de différentes formes et tailles, différentes humeurs, et pourtant avoir une signature venir thr ouf », a déclaré Kunal.

(Avec les entrées de l’ANI)