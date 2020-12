La diva dansante Malaika Arora a posté une superbe photo vêtue d’un ensemble blanc et a demandé à tout le monde de sourire et d’être heureux.

Malaika a posté une photo sur Instagram. Sur l’image, on la voit vêtue d’un chemisier licou à décolleté plongeant blanc associé à une jupe blanche. Elle a complété son look avec de grosses boucles d’oreilles en or et un minimum de maquillage.

Dans l’image, elle est vue en détournant les yeux de la caméra et a écrit « Bonjour dimanche ….. jus de sourire n être heureux » comme légende.

Récemment, Malaika et sa meilleure amie Kareena Kapoor Khan étaient à Dharamshala, où les acteurs Saif Ali Khan et Arjun Kapoor tournaient pour leur prochain film, Bhoot Police, une comédie d’horreur.

Malaika a publié de nombreuses images de la ville pittoresque de la colline lors de son voyage à Dharamshala.