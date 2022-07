Malaika Arora croise Nayanthara et Vignesh Shivan à Mumbai; les félicite pour leur mariage

Cela fait plus d’un mois que Nayanthara et Vignesh Shivan se sont mariés le 9 juin dernier après 7 ans de relation. Le couple nouvellement marié est récemment revenu après avoir profité de sa lune de miel en Thaïlande et s’était envolé pour Mumbai. Au cours de leur visite, Malaika Arora a croisé Nayanthara et Vignesh et les a félicités pour leur mariage.

Partageant un aperçu de leur rencontre, Malaika a posté une photo dans laquelle elle a été vue en train de poser avec Nayanthara et Vignesh dans un grand immeuble. Malaika a été vue vêtue d’une robe camouflage tandis que Nayanthara portait un débardeur et un pantalon bouffant. Vignesh, quant à lui, portait une chemise décontractée et un jean. “Félicitations Nayanthara et Vignesh… c’était si agréable de vous rencontrer tous les deux”, a écrit Malaika sur sa story Instagram.

Pour marquer le premier mois de leur mariage, Vignesh a publié des photos des acteurs Rajinikanth, Shah Rukh Khan et du réalisateur Mani Ratnam lors de leur mariage sur les réseaux sociaux. “Avec l’aimant #Thalaivar Rajnikanth monsieur ! Bénissons notre mariage avec sa présence estimée avec tant de positivité et de bonne volonté. Heureux de partager de grands moments à l’occasion du premier mois de notre journée spéciale #dreamymoments #wikkinayanwedding”, a-t-il écrit.

Il a ajouté : “Que demander de plus ! King Khan Shah Rukh Khan ! Heureux d’avoir cet être humain humble, gentil, charmant et merveilleux avec nous pendant notre mariage ! Le Badshaah et le temps passé avec lui ! Félicité ! Béni ! Un mois anniversaire.”

Les superstars Rajinikanth, Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi et le réalisateur Mani Ratnam faisaient partie des invités de marque qui ont assisté au mariage de Nayanthara et Vignesh au Sheraton Grand de Mahabalipuram le mois dernier.