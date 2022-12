Malaika Arora console Bharti Singh alors qu’elle s’effondre en se rappelant comment les invités ont dit “hathi aur cheeti ki jodi” lors de son mariage avec Haarsh Limbachiyaa

Malaika Arora se fait souvent troller sur les réseaux sociaux, que ce soit pour sa tenue, sa promenade ou sa rencontre avec un jeune Arjun Kapoor de 12 ans. Dans le dernier épisode de Moving In With Malaika, la diva a été vue en train de prendre des trolls et elle a été rejointe par Bharti Singh, qui a également partagé ses histoires déchirantes d’être à la réception des trolls.

Au cours de l’épisode, Bharti a rappelé comment elle avait été brutalement trollée par les invités lors de son propre mariage avec Haarsh Limbachiyaa. Elle a dit qu’elle était devenue plus drôle parce qu’elle était trollée et qu’elle faisait face à de nombreuses railleries, non seulement de la part des étrangers, mais aussi de la part des siens dans la maison.

Le comédien a souvent fait face à des commentaires comme “bas kar yaar ladkiyaan itna nahi khati”, “aage chal ke kya karegi”, “tera vyah nahi hoega”, etc. Lorsque Bharti a posté sa première photo après la cérémonie de roka, les gens disaient : “Yeh hua asli combination hathi aur cheeti ka”. Même après son mariage, les gens lui ont envoyé des souhaits comme « Haarsh sir bahut patle hai » et plusieurs femmes lui ont demandé : « Phategi kya ?

Parlant d’avoir été trollée à son mariage, Bharti a fondu en larmes et a déclaré que les gens avaient l’habitude d’écrire “Bacche ke saath shaadi karli” et “maa aur beta”. Quand elle a partagé ses photos des phéras, les gens ont dit qu’un buffle et une chèvre allaient se marier.

Haarsh a également été accusé de croire qu’il s’était marié avec Bharti en raison de sa popularité et qu’il gagnait bien. Ils ont même demandé si Haarsh était aveugle et ont même dit des choses comme “un buffle a donné naissance à un enfant”.

Malaika a continué à consoler une Bharti en pleurs, l’a gentiment serrée dans ses bras et lui a demandé de ne pas prendre la pêche à la traîne dans son cœur. Bharti a ensuite conclu en disant. “Les gens qui te trollent ou moi, si on passe devant eux, ils ne pourront jamais dire un mot. Dans ce pays, on dit qu’une fille en lakshmi. Mais qui sont ces gens qui trollent ? N’est-ce pas avez des mères ou des sœurs ? »

Bharti et Haarsh se sont mariés en décembre 2017 et leur petit fils Laksh est né le 3 avril 2022.