Malaika Arora canalise la sirène intérieure en monokini gris, l’avatar sexy de l’actrice étourdit les internautes

Malaika Arora ne manque jamais d’étourdir ses fans et ses internautes, et elle s’est révélée être une « beauté intemporelle » à plusieurs reprises. Le vendredi 26 mai, Malaika a laissé tomber une bobine de sa dernière séance photo et a laissé les internautes hypnotisés. Malaika a collaboré avec le célèbre photographe Dabboo Ratnani et a canalisé la sirène intérieure en portant un monokini gris scintillant transparent.

Dans la bobine, Malaika affiche sa silhouette sexy dans un monokini, dansant autour de la piscine puis posant différemment pour la séance photo. Ratnani a partagé la bobine sur son Instagram avec la légende « #btswithdabboo avec Magnificent Malaika ».

Dès que le photographe a partagé la bobine, l’actrice l’a re-partagée sur son profil Instagram. Plusieurs de ses fans et internautes ont déclaré qu’ils étaient stupéfaits par sa beauté. Un internaute a écrit : « Audacieux et beau. Un autre internaute a écrit : « Hayeee kitni hot hai yeh. Ladki hu mai to mera dil aagya Malaika pe. Ladko ka kya haal ho raha hoga. » Un internaute a écrit : « Wow tu es une si belle poupée. » Un autre internaute a écrit : « Koi kahega 46 ans ki hai ». L’un des internautes a écrit : « Elle est sexy ». Un autre internaute a écrit : « Elle marche et saute autour de la piscine en ayant l’air normal, c’est bien mieux que sa marche. »

Le mois dernier, en avril, Malaika Arora a failli être harcelée par ses fans qui essayaient de prendre des selfies avec elle. Certaines de ses fans féminines sont poussées par des fans masculins, après quoi l’actrice leur a demandé de ne pas le faire. Dans le clip, on peut entendre Malaika dire: « S’il vous plaît, ne poussez pas la dame. » Partageant la vidéo de Viral Bhayani, la page a écrit: «Le prix que vous payez pour être une telle sensation. Tout le monde veut un selfie avec vous. #malaikaarora était à couper le souffle lorsqu’elle a été vue dans la tenue du designer international Michael Cinco lors de la conférence sur le Danube en association avec FTV. Sur le plan professionnel, Malaika a été vue pour la dernière fois dans une série Web basée sur sa vie, Moving In With Malaika.