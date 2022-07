Malaika Arora-Arjun Kapoor s’est fixé quelques objectifs dans des tenues super cool lors d’une remise de prix

L’image la plus récente sur les flux Instagram de Malaika Arora et Arjun Kapoor est une preuve supplémentaire qu’ils sont l’un des couples les plus en vogue du cinéma. Malaika et Arjun ont enfilé des tenues similaires pour un événement à Mumbai et se sont totalement fixé des objectifs de couple.

Malaika était vêtue d’un tailleur-pantalon bleu aqua de la marque de luxe Ralph and Russo avec des paillettes. La diva portait un haut en satin recouvert de sequins. Le pantalon évasé et le haut orné de nœuds ont donné à la tenue un peu plus de peps.

Malaika a gardé ses accessoires pour une paire de grosses boucles d’oreilles et une coiffure lissée. Elle a utilisé beaucoup de mascara, un eye-liner bleu brillant, un surligneur flamboyant, un peu de fard à joues et du rouge à lèvres pour son maquillage.

Arjun Kapoor, d’autre part, avait l’air très fringant dans un costume deux pièces bleu Armani. Il le portait avec des bottes noires et une chemise blanche propre.











Il y a quelques jours, alors qu’elle s’adressait au Bombay Times, l’actrice a déclaré qu’ils étaient tous les deux à un stade de maturité où ils sentaient qu’il y avait encore de la place pour d’autres découvertes dans leur relation. Elle a ajouté que même si elle et Arjun rigolent souvent et plaisantent sur leur avenir, mais ils sont sérieux à propos de la même chose et aimeraient voir un avenir ensemble.

“J’ai l’impression que nous sommes à un stade où nous pensons aux parties où-suivant et quoi-suivant. Nous discutons beaucoup de choses. Nous sommes sur le même plan, avec des pensées et des idées similaires. Nous nous comprenons vraiment” , l’actrice, qui était auparavant mariée au frère de Salman Khan, Arbaaz Khan, aurait déclaré à la publication. Malaika a même mentionné qu’elle se sent très heureuse et positive dans leur relation, et qu’elles se donnent mutuellement confiance et sécurité. “Je lui dis toujours que je veux vieillir avec toi. Nous trouverons le reste, mais je sais que c’est mon homme”, a ajouté l’actrice dans son interview au portail.