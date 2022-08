“Malaika Arora, Arjun Kapoor se marient bientôt s’il vous plaît”, réagissent les fans au beau lien du duo dans une vidéo du mariage de Kunal Rawal-Arpita

Malaika Arora et Arjun Kapoor sont l’un des couples les plus chauds de Bollywood et peu importe où ils vont ou ce qu’ils font, ils ne manquent jamais d’attirer l’attention. Les deux se font aussi souvent troller. Mais cette fois-ci, pour leurs grandes sorties pour les festivités de mariage de Kunal Rawal et Arpita Mehta à Mumbai, les deux ont reçu beaucoup d’amour des fans sur les réseaux sociaux. Que ce soit leur danse sur Chaiyya Chaiyya ou la dernière vidéo virale où on les voit poser avec la naya-naya dulha Kunal. Le lien et les visages heureux de Malaika et Arjun ont fait fondre les cœurs et les fans veulent maintenant les voir se marier bientôt aussi. Eh bien, mais comme Arjun l’a révélé sur Koffee With Karan 7, les deux ne sont pas pressés de marcher dans l’allée. Mais jusque-là, les fans peuvent se délecter de leur chimie à travers cette vidéo du mariage. Vérifiez-le maintenant.