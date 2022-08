Malaika Arora-Arjun Kapoor marche main dans la main au mariage de Kunal Rawal-Arpita Mehta, la vidéo devient virale

Maliaka Arora et Arjun Kapoor sont récemment apparus au mariage de Kunal Rawal et Arpita Mehta. L’actrice avait l’air glamour dans une robe dorée, tandis qu’Arjun Kapoor a opté pour une kurta traditionnelle.

Dans l’une des vidéos virales, on peut voir Arjun Kapoor-Malaika Arora marcher ensemble. La vidéo, qui fait le tour des réseaux sociaux, a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram. Partageant le clip, la page a écrit: “#mallaikaarora #ArjunKapoor assiste à shaadi ensemble.” Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a demandé : “Inki shadi ho gayi”. Une autre personne a dit : « Pata nhi shaadi kb krege yedono ».

Regarder la vidéo:







Plus tôt, Arjun Kapoor a partagé un moment mignon sur la rampe avec sa belle Malaika Arora. Malaika était là au spectacle pour encourager Arjun et alors qu’il entrait, elle ne pouvait s’empêcher de jaillir ! Seater avec ses amis, Malaika a encouragé Arjun tout au long. Il lui a même donné un baiser volant à distance. Vêtu d’un sherwani noir orné, Arjun dégageait du charme sur la rampe.

Malaika Arora portait également un numéro de Kunal Rawal – un bandhgala avec un haut court et une jupe confectionnée en broderie gaufrée dorée. “Nous sommes amis depuis tant d’années, mais maintenant Kunal est comme une famille pour moi, je suis heureux d’avoir fait partie de son parcours. Je me sens vraiment bien de voir jusqu’où il est arrivé”, a déclaré Arjun après sa fermeture. le spectacle.

Arjun et Malaika se fréquentent depuis un certain temps. Malaika a rendu publique sa relation avec Arjun en 2019 en publiant une photo d’eux deux ensemble à côté d’un message d’anniversaire pour lui sur Instagram.

Malaika et Arjun sont l’un des duos puissants de Bollywood, et ils se sont fixé des objectifs à plusieurs reprises. Lors d’un entretien avec le Bombay Times, l’actrice a déclaré qu’ils étaient tous les deux à un stade de maturité où ils estimaient qu’il y avait encore de la place pour d’autres découvertes dans leur relation. Elle a ajouté que même si elle et Arjun rigolent souvent et plaisantent sur leur avenir, mais ils sont sérieux à propos de la même chose et aimeraient voir un avenir ensemble.