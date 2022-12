Malaika Arora, Arbaaz Khan reçoivent leur fils Arhaan Khan avec des câlins à l’aéroport de Mumbai ; les internautes traînent Arjun Kapoor et Giorgia Andriani

L’actrice de Bollywood Malaika Arora et Arbaaz Khan se sont séparés, mais les deux ont décidé de coparentalité leur fils Arhaan Khan. L’ex-couple a été aperçu récemment à l’aéroport de Mumbai alors qu’ils allaient recevoir Arhaan à son retour des États-Unis. Malaika et Arbaaz ont étreint leur fils Arhaan et sont devenus un peu émus alors qu’ils marchaient pour le recevoir. L’enfant star a suivi des cours de cinéma aux États-Unis.

Malaika a enfilé une chemise bleu ciel associée à un short assorti et a complété son look avec une casquette. La fière maman ne pouvait s’empêcher de sourire alors qu’elle serrait fort Arhaan dans ses bras. Plus tard, le père Arbaaz a fait un câlin à Arhaan et les deux ont eu un moment d’émotion. Une vidéo de la réunion de Malaika, Arbaaz et Arhaan à l’aéroport vous rendra émotif.

Jetez un œil aux retrouvailles de Malaika Arora, Arbaaz Khan et Arhaan Khan –

En un rien de temps, les internautes ont inondé la section des commentaires. L’un a écrit: «J’adore ça à leur sujet», tandis qu’un autre a dit: «J’adore la façon dont les deux respectent la vie de l’autre et la coparentalité de leur fils et tous ceux qui parlent d’Arjun Kapoor et de Giorgia Andriani devraient savoir avant tout que le bonheur vient, si ils ne sont pas heureux ensemble, il vaut mieux qu’ils se séparent et vivent heureux individuellement ». Peu d’internautes ont même taquiné Arjun et Giorgia et traîné leur nom.

Dans une interview avec un portail médiatique, Arbaaz a déclaré qu’Arhaan rentrerait chez lui en décembre et le rejoindrait sur les plateaux de Patna Shukla. Sur le plan du travail, Malaika a lancé sa série Web de réalité Moving In With Malaika. Dans l’épisode, Malaika a parlé de son mariage avec Arbaaz Khan tôt dans la vie et de la façon dont ils se sont séparés après 18 ans de mariage. Elle a même révélé qu’elle avait proposé Arbaaz car elle voulait sortir de la maison.