Malaika Arora-Arbaaz Khan reçoit Arhaan à l’aéroport, les internautes deviennent gaga sur les compétences de coparentalité de l’ancien couple

Arbaaz Khan et Malaika Arora étaient considérés comme le couple puissant de Bollywood. Maintenant, ils sont considérés comme les meilleurs parents de Bollywood. Même après s’être séparés en 2017, la façon dont le producteur de Dabangg et Arora coparentalité leur fils Arhaan est vraiment louable.

Récemment, l’ancien couple est arrivé à l’aéroport pour recevoir leur fils. La vidéo d’Arhaan étreignant Arbaaz et Malaika gagne Internet, et les internautes deviennent gaga sur la sensibilité des individus. Dans la vidéo partagée par Viral Bhayani, Arhaan est rentré chez lui à Mumbai et il a été chaleureusement accueilli par ses parents. La façon dont Arhaan respecte sa mère et son père est quelque chose dont les internautes s’extasient.

Voir la vidéo







Dès que la vidéo a été diffusée, les internautes ont partagé leur point de vue à ce sujet. Un utilisateur a écrit : “Il a compris les sentiments de son père et garder sa main sur l’épaule de son père lui a permis de se sentir libre.” Un autre utilisateur a écrit: “J’adore la façon dont les deux respectent la vie de l’autre et coparentalité leur fils et tous ceux qui craignent pour Arjun Kapoor et Gorgia devraient savoir avant tout que vient le bonheur, s’ils ne sont pas heureux ensemble, il vaut mieux qu’ils se séparent et vivre heureux individuellement.” L’un des utilisateurs a ajouté : “Maa sab kuch karti hai apne baccho k liye.” Un autre utilisateur a ajouté : “Ainsi, à juste titre, ils gèrent leurs vies respectives comme leur fils avec dignité… ils coparentalité l’enfant n’est ce qui est important… pas de jeux de blâme ou de blâme, deux adultes mûrs qui décidé de se séparer à l’amiable.”

Hier, la première série Web de Malaika Arora, Moving In With Malaika, a fait ses débuts numériques. Dans l’émission, elle a parlé d’Arbaaz Khan et de ce qui n’allait pas dans leur relation. “Je sens qu’une grande partie de moi que je suis aujourd’hui est aussi grâce à lui.” Arora a également expliqué pourquoi elle avait décidé de quitter son mariage. “J’étais très jeune. Je pense qu’avec le temps, j’ai aussi changé. Je voulais des choses différentes dans la vie. Quelque part, je sentais que cela manquait et j’avais besoin de passer à autre chose. abandonner certaines relations. Et aujourd’hui, nous sommes de meilleures personnes.”