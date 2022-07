Malaika Arora affiche son corps tonique dans des vêtements de sport élégants, la Diva clique sur des photos avec les fans

Malaika Arora affiche son corps tonique dans une tenue de sport élégante : Nous savons tous que Malaika Arora est une passionnée de fitness et nous l’aimons. Elle a été aperçue aujourd’hui devant son studio de Diva Yoga portant un soutien-gorge de sport blanc Reebok et un short bleu. La diva a attaché ses cheveux. Malla a de nouveau été aperçue au studio de yoga à la hâte. Cette fois, Malaika a fait une pause et a cliqué sur les photos avec les fans, et il y avait un fan spécial qui a cliqué avec Malaika Arora, et elle était si heureuse de le voir. Si vous voulez en savoir plus sur ce fan, regardez la vidéo complète.