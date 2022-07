Malaika Arora a trollé pour la dernière apparition en sari; les internautes disent : “Trop de poudre tantine”

Malaika Arora avait l’air d’accorder un sari blanc alors qu’elle se préparait pour un événement organisé à Mumbai. L’ancienne actrice avait l’air d’une diva très chaude dans ce sari blanc et a laissé ses fans impressionnés par son look ultra-sexy. Alors que ses fans deviennent gaga devant son avatar torride, les trollers attaquent l’actrice pour avoir mis trop de fond de teint et de poudre sur son visage. La tentative de maquillage équitable de Malaika lui a valu de nombreuses critiques en ligne. Bien. Malaika est la cible facile des trolls, elle est critiquée pour tout ce qu’elle fait ou ne fait pas. L’actrice est trollée pour ses vêtements, sa forme physique, son petit ami et tout ce qu’elle fait sur terre. Mais est-ce que ça l’affecte ? NON!

Malaika redonne souvent aux trolls avec style

Malaika qui fait toujours face à la pêche à la traîne leur redonne souvent avec style. Et lors d’une des interactions avec les médias, on a demandé à la femme de 46 ans d’avoir honte de son âge, de son petit ami, de sa tenue vestimentaire et plus encore. Elle avait dit : “Si je me sens à l’aise et qu’en fin de compte, je ne suis pas idiote et stupide. Je sais ce qui me va bien, je sais ce qui ne va pas. Si demain, je sens que c’est un peu trop , je ne vais pas le faire. Mais encore une fois, c’est mon choix, personne n’a le droit de me dire ça. Si je suis à l’aise avec ma peau, avec mon corps, avec mon âge, tant pis. Il faut tomber dans ligne, c’est aussi simple que ça.”