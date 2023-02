Malaika Arora a trollé pour avoir fabriqué des sacs et une tasse de garde du corps; les internautes critiquent sévèrement l’actrice

Malaika Arora ne reste jamais à l’écart des médias. Elle a toujours fait la une des journaux pour ses tenues de mode aux entraînements de gym. Les obturateurs l’ont tapée plusieurs fois à l’extérieur du gymnase et à l’aéroport. Maintes et maintes fois, elle a été trollé pour certaines ou les autres raisons. Récemment, elle a de nouveau fait face à la colère des trolls après avoir été vue à l’aéroport le jour de la Saint-Valentin.

Malaika Arora a été aperçue à l’aéroport dans une tenue de sport rouge et a fait tourner les têtes. Elle a été vue entrant et s’enregistrant à l’aéroport pendant que son garde du corps tenait ses sacs et sa tasse. Une vidéo de la même chose est devenue virale sur les réseaux sociaux et l’attention des internautes s’est portée sur son garde du corps. Le gars a été vu en train de sortir ses affaires, y compris ses sacs et sa tasse de café, de la voiture pendant que Malaika marchait à main levée.

Cela a été remarqué par des personnes qui n’aimaient pas la scène. Les internautes sont contrariés par le mauvais acte de Malaika obligeant son garde du corps à retenir ses affaires alors qu’elle marche librement. Alors que certains ont félicité l’actrice pour son look parfait, certains l’ont trollée pour avoir laissé son garde du corps porter ses affaires. Ce n’est pas la première fois que Malaika Arora se fait troller. Les gens se sont moqués d’elle pour son apparence, sa promenade en canard et plus encore.

Le jour de la Saint-Valentin, elle a partagé une jolie photo avec son petit ami Arjun Kapoor sur les réseaux sociaux. S’inspirant de ses histoires Instagram, elle a téléchargé une adorable photo en noir et blanc avec son petit ami et l’a sous-titrée “mon valentin pour toujours”. Pendant ce temps, Arjun Kapoor a également partagé une photo romantique molle avec Malaika en tant que message de la Saint-Valentin. Le couple est vu en train de poser pour la caméra alors qu’Arjun étreint Malaika qui tient un verre. Partageant la photo, l’acteur de Gunday a souhaité à Malaika Arora une joyeuse Saint-Valentin avec un emoji au cœur rouge et a ajouté la chanson Rehna Tu en arrière-plan.