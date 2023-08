Malaika Arora à Tara Sutaria : les célébrités de Bollywood créent de nouvelles tendances avec leurs looks d’aéroport à la mode

Dans le monde trépidant de Bollywood, où le style et le glamour sont primordiaux, une nouvelle tendance a émergé qui prend d’assaut l’industrie des looks d’aéroport à la mode. L’époque où les aéroports n’étaient que des espaces transitoires est révolue ; ils sont maintenant devenus des pistes impromptues pour les stars les plus illustres de B-Town. Les célébrités de Bollywood ont transformé l’acte banal de voyager en une opportunité de montrer leur style impeccable, plaçant la barre de la mode aéroportuaire plus haut que jamais. À chaque arrivée et départ, ces icônes avant-gardistes allient sans effort confort et sophistication, faisant tourner les têtes et flasher les caméras lorsqu’elles naviguent dans les terminaux de l’aéroport. Dès qu’elles sortent de leurs voitures de luxe, il est évident que ces célébrités ne se contentent pas de leur prochaine destination ; ils font une déclaration de mode. Qu’il s’agisse d’une diva régnante drapée dans un blazer surdimensionné associé à des vêtements de sport élégants, ou d’un homme de premier plan portant un jean sur mesure et une veste en cuir, leurs tenues sont soigneusement sélectionnées pour refléter leurs personnalités uniques.