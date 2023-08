Malaika Arora a-t-elle indirectement confirmé sa rupture avec Arjun Kapoor ?

Malaika Arora et Arjun KapoorLes rumeurs de séparation circulent depuis un certain temps maintenant, et les deux stars ont gardé le silence sur ces spéculations constantes. Et cette dernière apparition de Malaika ne fait qu’alimenter les rumeurs de leur séparation. L’actrice a été aperçue portant un haut et un pantalon blancs, et ce qui a attiré l’attention était un message énigmatique sur le T-shirt qui disait : « Tombons en morceaux ». Et ces photos de Malaika deviennent virales sur Internet comme une traînée de poudre, et les internautes se demandent si Malaika a indirectement confirmé sa rupture avec le garçon Kapoor.

Arjun Kapoor est un influenceur de rencontres Kusha Kapila ?

Au milieu des rumeurs de rupture avec Malaika, Arjun Kapoor est même lié à la sensation Internet Kusha Kapila. Cependant, elle a utilisé ses réseaux sociaux et a fermement réfuté la nouvelle, la qualifiant de sans fondement. « Chaque fois que je lis des conneries sur moi-même, j’espère et je prie ki meri mummy na padh le yeh aab. La vie sociale d’Unki a pris un gros coup (j’espère que ma mère ne le lit pas). » Mais ce qui est surprenant, c’est le silence d’Arjun Kapoor. autour de ce brouhaha autour de sa vie. L’acteur, qui parle extrêmement ouvertement de tout, surtout lorsqu’il s’agit de sa vie personnelle, tue ses fans par son silence.

Arjun Kapoor a déclenché la séparation avec Malaika Arora après des vacances en solo.

L’acteur d’Ek Villian Returns a laissé tomber ses photos de vacances et a mentionné à quel point il appréciait son temps seul, ce qui a conduit à des spéculations selon lesquelles le couple aurait décidé d’arrêter. Mais les initiés de l’industrie affirment que tout va bien entre le couple et que les fans peuvent s’attendre à les voir bientôt ensemble.

Les projets de mariage de Malaika et Arjun ?

Arjun Kapoor et Malaika Arora, qui sont follement amoureux l’un de l’autre, ont toujours évité les questions sur leurs projets de mariage, affirmant qu’ils étaient heureux tels qu’ils sont. Ils n’ont pas jugé nécessaire de se marier dans une relation. Mais on se demande bien de quoi parle ce message énigmatique de Malaika. Arjun et Malaika sont-ils vraiment séparés ? Nous espérons que non !