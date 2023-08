Malaika Arora a-t-elle cessé de suivre les membres de la famille d’Arjun Kapoor sur les réseaux sociaux ? Voici la vérité

Les informations selon lesquelles Arjun Kapoor et Malaika Arora auraient pu se séparer ont laissé les fans incrédules. Les deux hommes se fréquentaient depuis cinq ans maintenant. Au milieu de leurs rumeurs de rupture, Malaika Arora n’a plus suivi les membres de la famille de l’acteur Arjun Kapoor, dont le père Boney Kapoor, les sœurs Anshula, Janhvi et Khushi Kapoor. Un utilisateur de Reddit a affirmé que Malaika Arora n’avait plus suivi la famille d’Arjun. Cependant, elle suit toujours l’acteur Sonam Kapoor et Rhea Kapoor. Arjun Kapoor et Malaika Arora ont toujours été fidèles l’un à l’autre. Certains disent que Malaika Arora ne les a pas suivis. Arjun Kapoor a été lié au créateur de contenu Instagram Kusha Kapila qui a nié ces informations. Elle a dit qu’il était ennuyeux de lire quotidiennement de telles rumeurs et que la vie sociale de sa mère en avait pris un coup. Malaika a partagé une histoire énigmatique sur Instagram sur le changement et une autre publication sur les journées ensoleillées. Regardez la vidéo pour en savoir plus.