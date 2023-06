Malaika Arora a l’air sexy alors qu’elle sort en short et t-shirt sous les pluies de Mumbai, la vidéo devient virale

L’actrice de Bollywood Malaika Arora, mercredi, est sortie en short cycliste et en t-shirt. Elle a été vue portant un parapluie alors qu’il pleuvait à Mumbai. La vidéo d’elle devient virale sur les réseaux sociaux.

L’actrice, qui a 49 ans, avait l’air si belle et en forme. La vidéo d’elle devient virale sur les réseaux sociaux. Viral Bhayani a partagé la vidéo avec la légende, « Les pluies ne peuvent pas empêcher notre malla d’aller au yoga. »

Regarder la vidéo:





Malaika Arora est l’une des actrices les plus sexy de Bollywood, elle inspire souvent ses fans à rester en forme. L’actrice qui est une fervente utilisatrice des médias sociaux partage des vidéos de fitness sur Instagram. À l’occasion du Yoga Day, l’actrice a écrit une note et a écrit : « Le yoga n’est pas seulement une question d’asanas difficiles et difficiles à exécuter. Il y a des Asanas pour tous vos besoins, que ce soit pour améliorer votre force ou pour prendre soin de vous. En cette Journée internationale du #yoga, profitez du pouvoir du bien-être holistique. »

Sur le plan personnel, Malaika sort avec Arjun Kapoor qui a récemment célébré son 37e anniversaire. A l’occasion de son anniversaire, l’actrice a lâché une série de photos et écrit : « Joyeux anniversaire mon rayon de soleil, mon penseur, mon dingo, mon accro du shopping, mon beau gosse…. @arjunkapoor.

Pendant ce temps, Arjun a organisé une fête pré-anniversaire à sa résidence dimanche, à laquelle ont également assisté sa petite amie Malaika Arora, sa sœur Anshula Kapoor avec son petit ami Rohan Thakkar, sa demi-sœur Khushi Kapoor et ses amis.





Une vidéo devient virale de la célébration dans laquelle Malaika Arora est vue danser son cœur à Chaiyya Chaiyya. Le clip, partagé par Instant Bollywood sur leur compte Instagram, est devenu viral sur les réseaux sociaux. Malaika a été vue dans une robe moulante blanche avec des motifs rouges sur la piste avec ses amis.

Les internautes ont également trollé l’actrice, qui fêtera son 50e anniversaire plus tard cette année en octobre. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Yeh 50 saal tak ek hi song pe dance karegi (Elle dansera sur la même chanson pendant 50 ans) », tandis qu’un autre a ajouté : « Désolé de le dire mais des mouvements de danse totalement vulgaires, elle fait toujours de la vulgarité en danse « .