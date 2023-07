Malaika Arora a l’air brûlante en robe jaune, les fans disent « poupée lag rahi hai »

L’actrice de Bollywood Malaika Arora ne manque jamais de nous donner des objectifs de mode, elle est l’une des actrices les plus étonnantes du pays qui sait faire tourner les têtes avec son glamour et son style. Sa dernière vidéo virale en est la preuve.

Dans la dernière vidéo virale, on peut voir Malaika portant une robe courte jaune et des lunettes, associées à un sac noir. Le clip a été partagé par Viral Bhayani avec la légende, « Sunflower energy on !! Malaika Arora dans une belle robe jaune affiche son corps et son apparence parfaits ! » En un rien de temps, le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux et les internautes ont commencé à réagir. L’un d’eux a écrit : « Tu es superbe dans cette tenue. »





Le second a dit : « Doll lagrai hai malai ». Le troisième a écrit: « J’ai l’air sympa lekin iknke itne m’a proposé de me sacrifier itna kya hota vous à Aj tak nahi pata chala. » La quatrième personne a commenté: « Quelle belle robe. » Le cinquième a dit: « Magnifique ». Le cinquième a dit: « Elle est magnifique. »

Pendant ce temps, Arjun Kapoor a récemment célébré son anniversaire le 26 juin en compagnie de sa petite amie Malaika Arora, des sœurs Khushi Kapoor et Anshula Kapoor et d’amis proches. L’événement était une affaire intime, et les photos et vidéos de la célébration ont été largement partagées sur les réseaux sociaux par les fans et les pages de paparazzi. La superbe tenue de Malaika de l’occasion a attiré l’attention de tout le monde, et si vous êtes intéressé à recréer son look, nous avons des nouvelles passionnantes pour vous.

La robe accrocheuse de Malaika Arora est de la célèbre maison de couture de luxe espagnole, Loewe. Plus précisément, elle portait la robe débardeur Anthurium en jersey de coton côtelé, qui fait partie de la collection printemps/été 2023 de la marque inspirée de la fleur Anthurium, une fleur en forme de cœur qui fleurit tout au long de l’année. Cette pièce exquise peut être ajoutée à votre garde-robe pour un prix de 99 000 ₹.

