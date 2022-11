Malaika Arora à Janhvi Kapoor : les divas de la ville B tuent dans le néon jhatak

Combats dans le Grand Patron 16 la maison deviennent de plus en plus désagréables de jour en jour. Tout le monde crie et crie les uns après les autres pour diverses raisons. Pas plus tard qu’hier, les nouvelles disaient que Archana Gautam a été éliminé de la série pour avoir attaqué physiquement Shiv Thakaré lors d’un combat. Une promo montre qu’Archana attrape Shiv par le cou et cela a rendu tous ses amis furieux. Puis, en guise de punition, Archana Gautam aurait été invitée à quitter la série. Mais va-t-elle revenir ?

Archana Gautam sera-t-il de retour ?

Comme le rapporte Bigg Boss Tak, Archana Gautam sera présent lors du tournage du Weekend Ka Vaar. Il peut alors être laissé aux colocataires de décider si elle doit revenir ou non. Ou elle peut entrer directement dans la maison. Mais au moins jusqu’au week-end Ka Vaar, elle sera liée à Bigg Boss 16, jusqu’à ce que son sort soit décidé. Découvrez le tweet ci-dessous qui est partout dans l’actualité du divertissement.

Ses fans ont exigé qu’elle soit ramenée dans la maison. Beaucoup de gens disent que c’est Shiv Thakare qui l’a incitée et qui a provoqué toute cette agitation. Cependant, la violence est strictement interdite dans la maison de Bigg Boss et dans le passé, nous avons vu de nombreux candidats se faire éliminer pour la même chose. Et cette fois, Archana Gautam tenait le cou de quelqu’un. Avec tout ce drame, le Weekend Ka Vaar de cette semaine avec Salman Khan sera également très intéressant.

