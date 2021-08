Maladroit! Les organisateurs de Tokyo s’excusent d’avoir annoncé que les nageurs ukrainiens étaient russes lors de la cérémonie de remise des médailles olympiques

Participant à la finale du duo artistique, Marta Fiedina et Anastasiya Savchuk ont ​​remporté le bronze pour l’Ukraine, terminant derrière le duo chinois Huang Xuechen et Sun Wenyan et les médaillées d’or Svetlana Romashina et Svetlana Kolesnichenko.

Dans une confusion maladroite alors que les trois paires s’alignaient lors de la cérémonie, Fiedina et Savchuk ont ​​été annoncés comme représentant le ROC.

« C’était purement une erreur opérationnelle », a déclaré le porte-parole du comité d’organisation Masa Tanaka, a rapporté l’AP.

« L’appel en langue française (des médaillés) aurait dû dire Équipe Ukraine, mais il a plutôt dit ROC.

« Bien sûr, les gens l’ont remarqué et la personne en charge des annonces s’est excusée », Tanaka ajouté via un traducteur.

« J’ai également profité de cette occasion pour exprimer mes excuses à ceux qui font partie de l’équipe ukrainienne. »

Les annonces olympiques sont généralement faites dans la langue du pays hôte ainsi qu’en anglais et en français – qui est considérée comme la langue maternelle du mouvement olympique moderne.

L’erreur de mercredi pourrait être considérée comme extrêmement sensible étant donné les tensions actuelles entre la Russie et l’Ukraine à un niveau politique plus large.

Dans la piscine, le duo ROC Romashina et Kolesnichenko était impérieux, continuant la domination des athlètes russes sur le sport anciennement connu sous le nom de nage synchronisée.

Pour Romashina, la médaille d’or de mercredi était sa sixième au total, faisant d’elle la compétitrice olympique la plus titrée que la natation artistique ait jamais vue.

Les nageurs russes ont remporté l’or en duo lors des six dernières éditions des Jeux olympiques, remportant également le titre en équipe lors des cinq derniers Jeux avant Tokyo.

Ils viseront à en faire six sur six lorsque l’épreuve par équipe débutera plus tard cette semaine.

Le triomphe de Romashina et Kolesnichenko n’a pas été sans contretemps. Lors de la ronde préliminaire de mardi, la paire ROC a dû reprendre sa routine lorsque la musique n’a pas commencé comme prévu.

Lors de la finale, le DJ du Tokyo Aquatic Center a également fait un hachage de leur chanson, Romashina expliquant que « La musique n’a pas commencé à partir du premier accord, mais à partir du troisième. Nous avons raté deux chefs d’accusation, mais nous avons continué.

La star de 31 ans a dit qu’ils n’avaient pas « garder rancune » sur les mésaventures musicales, mais a ajouté « C’est un peu étrange que ce soit la deuxième fois que cela arrive… Cela arrive une fois, et la deuxième fois est en quelque sorte si suspecte. »

Romashina a déclaré que le DJ leur avait assuré que ce serait la troisième fois chanceux pour l’épreuve par équipe plus tard cette semaine – alors qu’avec un peu de chance, les annonceurs de médailles ne feront pas non plus de bruit.