Maladies respiratoires infantiles

Chaque hiver apporte son lot de rhumes, de grippes et d’autres maladies respiratoires qui peuvent se propager rapidement, notamment chez les enfants.

Laura Santos, MDdirecteur associé de la division des soins intensifs pédiatriques à Hôpital pour enfants Hassenfeld à NYU Langoneoffre un certain réconfort aux parents, y compris sur la façon de prendre soin des enfants atteints de maladies respiratoires, les signes pouvant indiquer une maladie plus grave et des conseils pour aider votre enfant à se rétablir à la maison.

Mes enfants ont des symptômes respiratoires récurrents depuis les vacances. Est-il trop tard pour leur faire vacciner contre la grippe ?

Il n’est pas trop tard pour vacciner : l’activité grippale peut survenir jusqu’en mai et culmine le plus souvent en février. faire vacciner votre enfant à tout moment pendant la saison peut les empêcher de tomber malade et de manquer l’école.

En général, la plupart des vaccins sont sécuritaires pour les enfants, même s’ils ont de la fièvre ou une maladie bénigne. Se faire vacciner peut également protéger les personnes de votre entourage qui ne sont pas éligibles au vaccin contre la grippe, comme les bébés de moins de 6 mois et les personnes souffrant de certains problèmes de santé.

Comment savoir s’il s’agit d’un rhume, d’une grippe, du virus respiratoire syncytial ou du COVID ?

Les maladies respiratoires peuvent se ressembler car les symptômes sont similaires : nez qui coule, éternuements, toux et fièvre. Il peut être difficile de les différencier uniquement sur la base des symptômes, mais il existe quelques différences clés.

En général, symptômes de la grippe sont plus intenses, commencent plus soudainement et ont tendance à inclure des frissons et des douleurs musculaires ou corporelles. Si vous pensez que votre enfant a la grippe, consultez votre pédiatre. Il existe des tests spéciaux permettant de détecter les virus de la grippe, et il existe des options de traitement qui fonctionnent mieux lorsqu’elles sont commencées dans les 48 heures suivant l’apparition des premiers symptômes.

Chez la plupart des enfants, Le VRS est une maladie bénigne cela ressemble au rhume. Elle a tendance à être plus importante chez les enfants de moins de 2 ans et peut provoquer des maladies graves chez les nourrissons de moins de 6 mois ainsi que chez les enfants souffrant de maladies chroniques. Une respiration sifflante peut être un symptôme du VRS chez les enfants plus âgés. Toute difficulté respiratoire doit être immédiatement examinée par un médecin ou un pédiatre.

Si vous soupçonnez la COVID-19, les tests à domicile peuvent être utilisés en toute sécurité sur les enfants. Il est important de savoir si votre enfant a le Virus du covid19 afin que vous puissiez contribuer à limiter la propagation dans votre maison et votre communauté. Quelle que soit la maladie respiratoire, vous devez garder votre enfant à la maison pour qu’il se rétablisse et éviter que les autres personnes autour de votre enfant ne tombent malades.

Quand dois-je consulter un pédiatre et que puis-je faire à la maison ?

Même si tous les reniflements ou éternuements ne nécessitent pas l’intervention d’un pédiatre, il est sage de surveiller les symptômes plus graves. Si votre enfant a du mal à respirer, ne peut ni manger ni boire, n’urine pas en raison de la déshydratation ou ne répond pas, consultez immédiatement un médecin.

La bonne nouvelle est que de nombreux enfants s’améliorent avec des remèdes que vous pouvez facilement fournir à la maison. Si votre enfant a le nez bouché, vous pouvez essayer de nombreuses choses.

Tout d’abord, assurez-vous que votre enfant est hydraté, ce qui peut aider à fluidifier le mucus. Utilisez une seringue à bulbe pour extraire l’excès de mucus des narines de l’enfant ou essayez un spray nasal salin en vente libre. L’élimination du mucus peut aider votre enfant à respirer, mais n’insérez jamais quoi que ce soit profondément dans la cavité nasale.

Si une toux nocturne empêche votre enfant de passer une bonne nuit de sommeil, essayez un humidificateur à vapeur fraîche dans sa chambre avec de l’acétaminophène pour réduire les douleurs musculaires pouvant survenir en cas de toux. Évitez les produits en vente libre médicaments contre la toux et le rhume pour les bébés et les jeunes enfants, car ils ne sont pas efficaces et peuvent entraîner des effets secondaires graves.

Enfin, encouragez votre enfant à se reposer et à boire beaucoup de liquides. Donnez un analgésique en vente libre aux nourrissons ou aux enfants pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre. Habiller votre enfant avec des vêtements légers peut contribuer à le garder à l’aise – et les câlins d’un être cher ou de sa couverture ou de son pull préféré ne font jamais de mal !

NYU Langone peut vous aider trouver un pédiatre près de chez moi, et Soins d’urgence virtuels est disponible pour les enfants âgés de 5 ans et plus en appelant le 929-455-6409. Notre équipe expérimentée est prête à aider votre famille à traverser cette saison hivernale de maladies respiratoires.

Laura Santos, MD, est directeur associé de la division des soins intensifs pédiatriques à l’hôpital pour enfants Hassenfeld de NYU Langone. Elle est également professeur de pédiatrie à la NYU Grossman School of Medicine. En tant qu’expert en soins intensifs, le Dr Santos se spécialise dans la prestation de soins aux enfants souffrant d’une grande variété de problèmes de santé graves, depuis la petite enfance jusqu’au jeune adulte.