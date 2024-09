Maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) | Sinai Health

Le Centre des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) de l’hôpital Mount Sinai est le plus grand programme de MICI du pays. Nos spécialistes sont reconnus pour leur excellence dans les trois piliers que sont les soins aux patients, la recherche et l’éducation.

Les maladies inflammatoires de l’intestin (MICI) désignent un ensemble de pathologies qui affectent la paroi du tube digestif. Ces pathologies ont un impact sur la capacité de l’organisme à absorber les nutriments contenus dans les aliments et à éliminer les déchets. La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont les deux principaux types de MICI.

Le Canada affiche l’un des taux de MII les plus élevés au monde et ce taux continue d’augmenter. Notre centre traite plus de 7 500 patients par an atteints de MII et d’autres troubles gastro-intestinaux.

Notre équipe interdisciplinaire de gastro-entérologues et de chirurgiens colorectaux est à l’avant-garde de la gestion médicale de pointe et du traitement chirurgical des MII et des maladies gastro-intestinales complexes.

Le centre effectue également des recherches cliniques et translationnelles reconnues pour faire progresser notre compréhension des troubles gastro-intestinaux et découvrir des traitements qui changent la vie. Sinai Health abrite le projet GEM (génétique, environnement et microbiologie), le plus grand projet de recherche mondial visant à trouver les causes de la maladie de Crohn.

Nous sommes entièrement affiliés à la Université de Toronto et nous nous engageons à former la prochaine génération de spécialistes. Nous aidons à former un large éventail d’apprenants en médecine, et notre programme de bourses avancées en MII attire les talents les plus brillants du monde entier.