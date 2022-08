Maladies infectieuses liées au climat extrême : étude

Les aléas climatiques, tels que les inondations, les vagues de chaleur et la sécheresse, ont aggravé plus de la moitié des centaines de maladies infectieuses connues chez l’homme, notamment le paludisme, l’hantavirus, le choléra et même l’anthrax.

Les chercheurs ont parcouru la littérature médicale sur les cas établis de maladies et ont découvert que 218 des 375 maladies infectieuses humaines connues, 58 pour cent, semblaient être aggravées par l’un des 10 types de conditions météorologiques extrêmes liées au changement climatique, selon une étude en Le journal de lundi Nature Climate Change.

Les médecins, remontant à Hippocrate, ont longtemps lié la maladie au climat, mais cette étude montre à quel point l’influence du climat est répandue sur la santé humaine.

En plus d’examiner les maladies infectieuses, les chercheurs ont élargi leurs recherches pour examiner tous les types de maladies humaines, y compris les maladies non infectieuses telles que l’asthme, les allergies et même les morsures d’animaux, pour voir combien de maladies ils pourraient associer aux aléas climatiques d’une manière ou d’une autre. , y compris les maladies infectieuses. Ils ont trouvé un total de 286 maladies uniques et parmi celles-ci, 223 semblaient être aggravées par les aléas climatiques, neuf ont été atténuées par les aléas climatiques et 54 avaient des cas à la fois aggravés et minimisés, selon l’étude.

La nouvelle étude ne fait pas les calculs pour attribuer des changements, des cotes ou une ampleur spécifiques de la maladie au changement climatique, mais trouve des cas où les conditions météorologiques extrêmes étaient un facteur probable parmi d’autres. L’étude a cartographié les 1 006 liens entre les aléas climatiques et la maladie.

“Si le climat change, le risque de ces maladies change”, a déclaré le co-auteur de l’étude, le Dr Jonathan Patz, directeur du Global Health Institute de l’Université du Wisconsin-Madison.

Des médecins, comme Patz, ont déclaré qu’ils devaient considérer les maladies comme des symptômes d’une Terre malade.

“Les résultats de cette étude sont terrifiants et illustrent bien les énormes conséquences du changement climatique sur les agents pathogènes humains”, a déclaré le Dr Carlos del Rio, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Emory, qui ne faisait pas partie de l’étude. “Ceux d’entre nous qui travaillent dans le domaine des maladies infectieuses et de la microbiologie doivent faire du changement climatique l’une de nos priorités et nous devons tous travailler ensemble pour éviter ce qui sera sans aucun doute une catastrophe en raison du changement climatique.”

L’auteur principal de l’étude, Camilo Mora, analyste des données climatiques à l’Université d’Hawaï, a déclaré qu’il est important de noter que l’étude ne vise pas à prédire les cas futurs.

“Il n’y a aucune spéculation ici”, a déclaré Mora. “Ce sont des choses qui se sont déjà produites.”

Un exemple que Mora connaît de première main. Il y a environ cinq ans, la maison de Mora dans la campagne colombienne a été inondée – pour la première fois de sa mémoire, de l’eau se trouvait dans son salon – et Mora a contracté le Chikungunya, un virus méchant transmis par les piqûres de moustiques. Et même s’il a survécu, il ressent encore des douleurs articulaires des années plus tard.

Parfois, le changement climatique agit de manière étrange. Mora inclut le cas de 2016 en Sibérie lorsqu’une carcasse de renne vieille de plusieurs décennies, morte de l’anthrax, a été déterrée lorsque le pergélisol a dégelé à cause du réchauffement. Un enfant l’a touché, a attrapé l’anthrax et a déclenché une épidémie.

Mora voulait à l’origine rechercher des cas médicaux pour voir comment le COVID-19 se croisait avec les aléas climatiques, voire pas du tout. Il a trouvé des cas où les conditions météorologiques extrêmes ont à la fois exacerbé et diminué les risques de COVID. Dans certains cas, la chaleur extrême dans les zones pauvres a amené les gens à se rassembler pour se rafraîchir et s’exposer à la maladie, mais dans d’autres situations, de fortes averses ont réduit la propagation du COVID parce que les gens sont restés à la maison et à l’intérieur, loin des autres.

Kristie Ebi, experte de longue date du climat et de la santé publique à l’Université de Washington, a averti qu’elle avait des inquiétudes quant à la façon dont les conclusions ont été tirées et certaines des méthodes de l’étude. Il est un fait établi que la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel a conduit à des conditions météorologiques extrêmes plus fréquentes et plus intenses et des recherches ont montré que les conditions météorologiques sont associées à de nombreux problèmes de santé, a-t-elle déclaré.

“Cependant, la corrélation n’est pas la causalité”, a déclaré Ebi dans un e-mail. “Les auteurs n’ont pas discuté de la mesure dans laquelle les aléas climatiques examinés ont changé au cours de la période de l’étude et de la mesure dans laquelle tout changement a été attribué au changement climatique.”

Mais le Dr Aaron Bernstein, directeur par intérim du Centre pour le climat, la santé et l’environnement mondial de la Harvard School of Public Health, Emory’s del Rio et trois autres experts extérieurs ont déclaré que l’étude est un bon avertissement sur le climat et la santé pour l’instant et le avenir. D’autant plus que le réchauffement climatique et la perte d’habitat rapprochent les animaux et leurs maladies des humains, a déclaré Bernstein.

“Cette étude souligne comment le changement climatique peut charger les dés pour favoriser les mauvaises surprises infectieuses”, a déclaré Bernstein dans un e-mail. “Mais bien sûr, il ne rapporte que ce que nous savons déjà et ce qui est encore inconnu sur les agents pathogènes peut être encore plus convaincant sur la façon dont la prévention de nouveaux changements climatiques peut empêcher de futures catastrophes comme le COVID-19.”



La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.