Maladies, familles olympiques et teintures capillaires : colonnes du haut

Dans l’environnement d’actualités trépidant d’aujourd’hui, il peut être difficile de suivre le rythme. Pour votre lecture du week-end, nous avons commencé des compilations au cas où vous l’auriez manqué de certains des meilleurs articles d’opinion USA TODAY de la semaine. Comme toujours, merci de m’avoir lu et pour vos commentaires.

— USA TODAY Éditeurs d’opinion

Par Alison Young

« Finalement, un test a trouvé un organisme se développant dans le sang de Lylah qui a initialement échappé à l’identification. Ce n’est qu’après qu’un neurochirurgien a prélevé un petit échantillon du cerveau de Lylah que l’hôpital a pu confirmer que cette petite fille aux cheveux bouclés d’une petite ville du Texas avait été infectée par des bactéries étrangères mortelles qui ne sont pas censées rendre les gens malades aux États-Unis. »

Par Rachael Denhollander

« La lecture du rapport est douloureuse – la trahison est profonde. Mais peut-être tout aussi angoissante est la réalité que malgré le fait de connaître la vérité (ce que la plupart des survivants n’obtiennent jamais), il n’y a toujours pas de conséquences pour les mauvais acteurs qui ont permis à plus de 100 enfants d’être sexuellement violé. »

Par Adrian Montgomery

« La génération Z a une relation totalement différente avec les célébrités. Ils ont grandi en s’engageant directement avec leurs créateurs de contenu préférés. Sur les plateformes sociales, ils envoient des messages à ces personnes – qui sont, assez souvent, proches de leur âge. Nulle part ce n’est plus clair que dans le monde du jeu. La génération Z regarde plus les eSports que les sports traditionnels, selon une étude de Bank of America. Ils voient leurs célébrités préférées davantage comme des pairs. Ils ne veulent pas que ces influenceurs leur disent quoi faire. «

Par Lisa MacCarley

« En tant qu’Américains, nous devrions tous nous demander comment cela pourrait se produire, et nous devrions également nous demander si cela pourrait arriver à l’un d’entre nous. Encore et encore, j’ai documenté le chagrin dans des vidéos de clients qui sont coupés de voir leurs propres parents et enfants. Les tutelles abusives peuvent affecter n’importe qui, y compris les membres de familles heureuses ; il n’y a pas de frontières et personne n’est à l’abri.

Par Nakela Irby

« En tant que parent, voir les rêves de mon enfant devenir réalité en faisant partie de l’équipe olympique américaine est un vrai bonheur et une énorme bouffée d’air frais. Nous avons eu un dîner de fête en famille pour célébrer Lynna, mais le choc est venu. »

Par Jill Lawrence

« Mais ensuite, la vraie normalité a commencé à réapparaître, et avec elle la reconnaissance progressive qu’après les confinements, les quarantaines et l’isolement social, le courant constant de peur, l’ombre de la maladie et de la mort tellement plus sombre qu’avant, les choses n’avaient en fait pas été normales . Et que nous avons été transformés d’une manière que nous n’avions pas remarquée ou prévue. »

Par Suzette Hackney

« Au lieu d’écouter puis d’agir, selon le rapport, le FBI a violé les procédures de l’agence, fait de fausses déclarations et fait preuve d’un » jugement extrêmement médiocre « – tout en permettant à un prédateur sexuel de ne pas être contrôlé et de continuer son règne de terreur. »

Par le comité de rédaction

« Mais que diriez-vous de commencer par un simple changement ? Et si la police arrêtait d’arrêter les conducteurs – Noirs ou blancs – pour des infractions techniques qui n’ont rien à voir avec la sécurité ? »

Par Grace DeTrevarah

« Ce viol est resté avec moi, comme un résidu que vous ne pouvez pas laver. Peut-être parce que j’ai été pris au dépourvu dans un espace qui était généralement sûr. Ou peut-être était-ce l’insulte des cigarettes, qui m’a semblé être un coup de grâce pour me faire sentir bon marché. Ce n’était pas la première fois que j’étais violée ou la plus violente. Mais c’était un rappel dévastateur qu’il n’y a pas d’endroits sûrs en prison. «

10. Essayer de prouver que je ne vieillis pas, une boîte de teinture capillaire, une paire de chaussures cool à la fois

Par Connie Schultz

« Je voulais rejoindre les rangs des femmes qui, isolées des salons de coiffure pendant la pandémie, se sont fièrement déclarées grises à jamais. Wow, toutes ces photos. Tellement inspirantes. »

Par Garrett Cathcart

« Certains anciens combattants veulent parler de leur service, et d’autres non. Certains veulent parler de nos soins après le service, et d’autres non. Mais il importe toujours que les gens veuillent savoir et qu’ils nous soutiennent après nous enlevez l’uniforme. »