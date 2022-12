Maladies de l’hiver – Le New York Times

Le climat des maladies infectieuses aux États-Unis en ce moment n’est pas une image du départ de Covid, mais de son alignement aux côtés d’autres maladies respiratoires endémiques en automne et en hiver. Dans certaines années, Covid pourrait être le pire du groupe. Dans d’autres, la grippe ou le VRS pourrait l’être. “C’est la réalité avec laquelle nous allons vivre à l’avenir”, a déclaré le Dr Céline Gounder, chercheur principal à la Kaiser Family Foundation.

La newsletter d’aujourd’hui se penchera sur cette nouvelle norme pour Covid et d’autres virus.

Une saison virale

À présent, les tendances des maladies de l’automne et de l’hiver peuvent sembler familières : alors que les gens se rassemblent pour les vacances, et généralement à l’intérieur pour éviter le froid, les virus respiratoires se propagent plus facilement – vrai pour Covid, mais aussi pour la grippe et le VRS

Les plus grands risques concernent les personnes très âgées et très jeunes.

Covid est toujours une menace, en grande partie parce que de nombreuses personnes ne sont pas récemment immunisées contre les vaccins ou les infections. Mais le virus est désormais en grande partie une maladie des personnes âgées, comme l’a expliqué David Wallace-Wells dans Times Opinion : Les Américains de 65 ans et plus représentent désormais 90 % des décès. (Certains groupes plus jeunes, en particulier les immunodéprimés, restent également vulnérables.)

Le VRS et la grippe affligent souvent une population supplémentaire, frappant le plus durement les très jeunes et les plus âgés.

La grippe et le VRS existent depuis longtemps. Ils ont été apprivoisés ces dernières années, en grande partie parce que des actions généralisées pour prévenir Covid, telles que le masquage et la distanciation sociale, ont également fonctionné contre eux. Mais comme de nombreuses personnes n’ont jamais été exposées récemment à la grippe ou au VRS, elles sont également plus vulnérables. Cela a permis un retour des deux virus.