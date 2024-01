« Maladie X » : l’OMS met en garde les pays contre une pandémie potentielle « 20 fois » plus mortelle que le Covid-19

Qu’est-ce que la « maladie X » ?

« Maladie X » est un nom réservé qui a été adopté par l’OMS en 2018 sur sa liste restreinte de maladies prioritaires pour représenter un agent pathogène hypothétique et inconnu qui pourrait provoquer une future épidémie.

L’OMS a adopté ce nom d’espace réservé pour garantir que sa planification était suffisamment flexible pour s’adapter à un agent pathogène inconnu (par exemple, des vaccins et des installations de fabrication plus larges).

Directeur du Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses Anthony Fauci a déclaré que le concept de maladie X encouragerait les projets de l’OMS à concentrer leurs efforts de recherche sur des classes entières de virus (par exemple, les flavivirus), au lieu de simplement des souches individuelles (par exemple, le virus zika), améliorant ainsi la capacité de l’OMS à répondre à des souches imprévues.

L'Organisation mondiale de la santé a réuni en 2022 300 scientifiques pour examiner 25 familles de virus et bactéries. Cette assemblée visait à identifier les agents pathogènes susceptibles de provoquer des perturbations importantes et de nécessiter une étude plus approfondie. Parmi celles-ci, la « maladie X » a été identifiée, terme inventé pour la première fois par l'organisation en 2018 pour désigner un agent pathogène inconnu mais capable de déclencher une grave épidémie internationale.

Tedros Adhanom Ghebreyesus le directeur général de Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a exhorté les pays à approuver le traité de l’organisation sur la pandémie pour se préparer à la menace potentielle de « Maladie X “.S’adressant aux participants au Forum économique mondial de Davos, Ghebreyesus a exprimé son aspiration à ce que les pays finalisent un pacte contre la pandémie d’ici mai pour combattre cet « ennemi commun ».La « maladie X » représente un virus théorique mais non identifié qui, selon les scientifiques, pourrait être 20 fois plus mortel que COVID-19[feminine .Ghebreyesus a identifié le Covid-19 comme le premier cas de maladie X, soulignant l’importance de se préparer aux futures pandémies.“Il y a des choses inconnues qui peuvent arriver, et tout ce qui arrive est une question de quand, pas si, donc nous devons avoir un espace réservé pour cela, pour les maladies que nous ne connaissons pas”, a fait remarquer Ghebreyesus.Il a évoqué les pertes subies lors de la pandémie de Covid-19, les attribuant à une gestion inadéquate. “Ils auraient pu être sauvés, mais il n’y avait pas d’espace. Il n’y avait pas assez d’oxygène. Alors, comment pouvez-vous avoir un système qui puisse s’étendre lorsque le besoin se fait sentir ?” » il a interrogé.Le manque de préparation face à une maladie d’une telle ampleur pourrait avoir des conséquences catastrophiques, dépassant potentiellement les ravages causés par le Covid-19, qui a coûté la vie à plus de 7 millions de personnes selon l’OMS.

Comment la « maladie X » va-t-elle émerger ?

La « maladie X » devrait se manifester sous la forme d’un virus respiratoire, a déclaré à CBS News le Dr Amesh Adalja, chercheur principal au Centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire. Il est possible que ce virus soit déjà présent dans les populations animales mais n’ait pas encore franchi le pas vers les hôtes humains. “Cela pourrait être des chauves-souris comme le Covid-19, des oiseaux comme la grippe aviaire, ou d’autres types d’espèces animales, des porcs par exemple”, a-t-il expliqué.

Maladies zoonotiques : ce sont des maladies qui passent des animaux aux humains, comme le Covid-19, Ebola, le SRAS et le MERS. Ces maladies peuvent être transmises par contact direct, consommation de produits d’origine animale ou exposition environnementale.

Résistance aux antimicrobiens : Il s’agit de la capacité des bactéries, virus, champignons et parasites à résister aux effets des médicaments utilisés pour les traiter. Cela peut entraîner des infections difficiles, voire impossibles à guérir, et augmenter le risque d’épidémies et de pandémies.

Biotechnologie : Il s’agit de l’utilisation d’organismes vivants ou de leurs composants pour créer ou modifier des produits ou des processus. Si la biotechnologie présente de nombreux avantages, elle présente également des risques de libération accidentelle ou intentionnelle d’agents nocifs, tels que des organismes génétiquement modifiés, des virus synthétiques ou des armes biologiques.

Changement climatique : Il s’agit du changement à long terme du climat de la Terre dû à des facteurs naturels ou humains. Le changement climatique peut affecter la répartition et la transmission de maladies, telles que les maladies à transmission vectorielle (par exemple, le paludisme, la dengue, Zika), les maladies d’origine hydrique (par exemple le choléra, la typhoïde, l’hépatite) et les maladies respiratoires (par exemple l’asthme, les allergies). , grippe).

Quels types de préparations sont nécessaires ?

Pour se préparer à la « maladie X », l’OMS et d’autres parties prenantes ont proposé plusieurs stratégies, telles que :

Renforcer les systèmes de surveillance et de réponse : cela implique d’améliorer la détection, la notification et l’enquête sur les épidémies, ainsi que la coordination et la communication entre les différents acteurs et secteurs.

Développer et déployer des vaccins et des traitements : cela implique d’accélérer la recherche et le développement de vaccins et de traitements sûrs et efficaces contre les agents pathogènes potentiels, ainsi que d’assurer leur distribution et leur accès équitables et opportuns.

Renforcer les mesures de santé publique : cela implique la mise en œuvre et l’application de mesures visant à prévenir et contrôler la propagation des maladies, telles que l’hygiène, l’isolement, la quarantaine, la recherche des contacts, la distanciation sociale et le port de masques.

Renforcer la résilience et la préparation : cela implique de renforcer la capacité et la préparation des individus, des communautés et des systèmes de santé à faire face aux épidémies et à s’en remettre, ainsi que de s’attaquer aux facteurs sociaux, économiques et environnementaux qui influencent la santé.

(Avec la contribution des agences)