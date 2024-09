Maladie psychologique et risque accru de maladies cardiovasculaires pour les proches et les conjoints de patients atteints de cancer

HealthDay News — Le diagnostic de cancer est associé à un risque accru de maladie psychologique et de maladie cardiovasculaire chez les parents au premier degré et les conjoints des patients, selon une étude publiée en ligne le 9 septembre dans Cancer.

En utilisant les données de la base de données sur la population de l’Utah, le Dr Mouneeb M. Choudry, de la Mayo Clinic à Phoenix, et ses collègues ont mené une analyse de cohorte rétrospective pour examiner le risque de maladie psychologique et de maladie cardiovasculaire chez les parents au premier degré et les conjoints de patients diagnostiqués avec un cancer génito-urinaire entre 1990 et 2015 par rapport aux parents de personnes sans cancer génito-urinaire.

Au total, 49 284 patients atteints d’un cancer génito-urinaire ont été identifiés, dont 77 938 parents au premier degré et conjoints ; 246 775 patients dont 81 022 parents au premier degré et conjoints ont été inclus dans le groupe témoin apparié. Les chercheurs ont constaté qu’un an après le diagnostic de cancer d’un membre de la famille, il y avait un risque accru de développer une maladie psychologique et une maladie cardiovasculaire (rapports de risque [95 percent confidence intervals]1.10 [1.00 to 1.20] et 1,28 [1.17 to 1.41]respectivement).

« En tant que professionnels de la santé, nous devons adopter une approche multidisciplinaire pour faire face au stress lié à un diagnostic de cancer en contribuant à atténuer la toxicité financière, le fardeau du traitement et l’impact émotionnel sur le patient et sa famille », a déclaré Choudry dans un communiqué.

Résumé/Texte intégral