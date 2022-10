Maladie psoriasique : pourquoi elle est mal comprise

Et mon préféré de tous les temps, qui vient d’un rhumatologue plus âgé : les Noirs n’attrapent pas le psoriasis.

Et quand il s’agit de votre médecin, ne les laissez pas vous arrêter. En vieillissant, j’ai eu l’occasion de revoir comment les médecins m’ont traité. Ils prendraient des décisions et ne m’impliqueraient pas dans mon plan de traitement. C’était un problème pour moi. J’avais l’impression qu’ils me disaient de me taire.

N’abandonnez pas

Assurez-vous de donner une chance à tout nouveau traitement. Même si vous prenez le bon médicament, cela peut prendre quelques mois avant qu’il agisse. Cela a été des essais et des erreurs pour moi avec des traitements pendant 50 ans. Mais tant de choses se sont passées dans la communauté médicale pendant cette période, et nous avons maintenant tellement de choix efficaces.

Diane Talbert, 62 ans, a découvert qu’elle avait du psoriasis à l’âge de 5 ans. Elle a commencé à avoir des symptômes d’inflammation articulaire dans la vingtaine. Elle est blogueuse, conférencière et défenseure des personnes atteintes de maladie psoriasique et d’autres maladies chroniques. Elle a fondé “Power Beyond Psoriasis”, un groupe à but non lucratif. Son partisan n ° 1 est son mari, Alvin.