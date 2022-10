Maladie psoriasique : pourquoi certains symptômes passent inaperçus

Mon médecin n’a pas fait le lien entre mes problèmes de peau et les problèmes articulaires que j’avais.

Une fois, lorsque mon psoriasis a éclaté, j’ai décidé de consulter un dermatologue. Ils ont reconnu que j’avais une inflammation articulaire et m’ont ensuite référé à un rhumatologue. C’est alors que j’ai découvert que j’avais une maladie psoriasique impliquant mes articulations. Il a donc fallu plus de 10 ans pour obtenir un diagnostic correct une fois que j’ai commencé à avoir des symptômes.

Je l’ai eu pour la première fois quand j’avais 15 ans. Peu de temps après, quand j’avais 17 ans, j’ai commencé à avoir des douleurs dans le bas du dos. J’ai eu des années de rendez-vous, de visites chez le médecin et de tests, mais je n’ai découvert que la maladie psoriasique avait affecté mes articulations qu’à l’âge de 30 ans.

J’ai vu des hoquets dans le processus de diagnostic d’une maladie psoriasique. Je le sais aussi de première main. J’ai 62 ans et je souffre de psoriasis depuis mon adolescence.

Si vous avez une maladie psoriasique, plus tôt vous pourrez obtenir un diagnostic précis, mieux ce sera. Dans mon cas, le diagnostic lent signifiait que je n’avais pas reçu le bon traitement tout de suite. Cela m’a laissé des changements articulaires et des os fusionnés, principalement dans les pieds, le dos et le cou. Un diagnostic précoce aurait pu m’aider à éviter le handicap qui en découlait.

Avec la maladie psoriasique, il est courant que les symptômes passent inaperçus et que les diagnostics prennent beaucoup de temps. Les symptômes ne sont souvent pas signalés ou sont négligés pour diverses raisons.

J’ai appris que cela vient souvent d’un manque de sensibilisation sur le lien entre la peau et l’atteinte articulaire. Vous pouvez considérer les lésions cutanées comme une maladie externe et l’inflammation articulaire comme une maladie interne. Mais en fait, ce sont tous deux des maladies auto-immunes liées à votre système immunitaire.