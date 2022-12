Maladie psoriasique : comment le traitement a changé

J’ai même vu de nouveaux patients utiliser la télémédecine, en particulier pendant les pires phases de la pandémie de COVID. S’ils m’ont été référés par un autre médecin parce qu’ils souffrent de psoriasis, je peux faire la consultation initiale à distance, mais j’essaie quand même de les faire venir. Le simple fait d’entrer et de voir un rhumatologue pour commencer votre traitement est finalement l’étape la plus importante avec maladie psoriasique. Vous pouvez établir une relation avec votre médecin et obtenir les informations dont vous avez besoin.

Les produits biologiques ont totalement changé la façon dont nous gérons cette maladie. Une fois que vous avez reçu un diagnostic d’arthrite psoriasique, il existe d’excellentes options de traitement. Dans le passé, nous avions des stéroïdes, des DMARD (médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie) et des inhibiteurs du TNF, mais maintenant, nous avons également des inhibiteurs de l’IL-17 et de l’IL-23, ainsi que des inhibiteurs de JAK.

Dans un premier temps, nous évaluons nos nouveaux patients avec des tests de laboratoire et une imagerie articulaire et passons en revue tous leurs symptômes. Certaines personnes auront une maladie psoriasique plus légère et d’autres auront des symptômes plus systémiques. Avec les patients plus jeunes, nous pouvons essayer d’être plus agressifs pour contrôler leur maladie, car ils sont plus à risque de lésions articulaires.

Lorsque nous passons en revue les options de traitement, c’est vraiment une discussion fluide à double sens. Je parle avec mes patients de tous les risques et bénéfices de chaque traitement. Si mon patient va mieux après quelques mois, nous en parlons et réévaluons éventuellement le plan de traitement.

De nos jours, il est très rare de voir des personnes atteintes de rhumatisme psoriasique développer des déformations articulaires chroniques. Cela peut arriver si quelqu’un a été diagnostiqué il y a longtemps, avant qu’il n’y ait de meilleures options de traitement, ou s’il n’a pas pu accéder aux soins avant de venir nous voir. Les améliorations sont principalement dues aux progrès du traitement médicamenteux, mais aussi parce que les gens sont plus conscients des maladies rhumatismales. Ils le recherchent sur Google. Ils sont simplement plus conscients des affections rhumatismales et du besoin de consulter un rhumatologue.

Nous dépistons chaque patient. Certains d’entre eux ont une véritable maladie inflammatoire, psoriasique, d’autres non. Ils peuvent souffrir d’arthrose ou de fibromyalgie causant des douleurs articulaires. Chaque patient mérite un examen approfondi et complet. Nous voulons diagnostiquer ces patients le plus tôt possible afin de commencer un traitement pour contrôler leur maladie et prévenir les dommages.