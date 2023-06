Maladie mystérieuse de Jamie Foxx : chronologie de la peur de la santé de la star de « Django Unchained »

Les détails de la « complication médicale » de Jamie Foxx restent un mystère plus d’un mois après l’hospitalisation de l’acteur.

Foxx, dont l’état a été annoncé pour la première fois par sa fille Corinne Foxx, a rompu son silence en mai mais n’a pas encore discuté directement des détails de sa santé et de son rétablissement.

Son ami proche et collègue Nick Cannon a récemment affirmé que la star de « Collateral » parlerait aux fans « quand il serait prêt ».

JAMIE FOXX S’ADRESSE AUX FANS « QUAND IL SERA PRÊT » APRÈS UNE MALADIE MYSTÈRE, DIT NICK CANNON

Voici un aperçu de tout ce que nous savons sur la santé de Jamie Foxx :

11 avril : Corinne Foxx annonce que Jamie a subi une « complication médicale »

Jamie Foxx a subi une « complication médicale » le 11 avril, selon la fille de l’acteur, Corinne Foxx.

« Heureusement, grâce à une action rapide et à de grands soins, il est déjà sur le chemin de la guérison », a-t-elle écrit.

« Nous savons à quel point il est aimé et apprécions vos prières. La famille demande de l’intimité pendant cette période. »

Les détails de son état n’ont pas été divulgués et un représentant de Jamie a déclaré à Fox News Digital : « Rien d’autre n’est fourni par la famille pour le moment. »

12 avril : « Back in Action » interrompt le tournage

Avant sa complication médicale, Jamie Foxx tournait « Back in Action » aux côtés de Cameron Diaz pour Netflix. Le film, qui était tourné à Atlanta, a été interrompu le 12 avril alors que Jamie mettait du temps à se remettre.

13 avril : Cameron Diaz reprend le tournage avec le sosie de Jamie Foxx

Le 13 avril, le tournage de « Back in Action » a repris à Atlanta. Cameron Diaz a été photographié sur le plateau à l’époque avec le sosie de Jamie Foxx.

Les équipes de production à Atlanta auraient arrêté le tournage le lendemain de la crise de santé de Foxx, mais ont repris le 13 avril « en utilisant un remplaçant pour Foxx sur le plateau », a déclaré une source au magazine People. Une scène prévue pour le 16 avril aurait également été annulée à l’époque en raison de « changements de production ».

23 avril : Nick Cannon révèle que Jamie Foxx est réveillé et « alerte »

Nick Cannon a donné aux fans une mise à jour sur la santé de Jamie Foxx lors d’une interview le 23 avril.

« Je ne peux pas vraiment dire ce que c’est, mais ce sera bientôt disponible », a-t-il déclaré à propos de l’état de sa Foxx lors d’une conversation avec Entertainment Tonight.

« J’étais réticent à aller jusqu’au bout, et même à en parler, mais il m’a donné la bénédiction, alors c’est une belle chose. Il est réveillé. Ils disent qu’il est alerte, alors nous adorons ça », a poursuivi Cannon. « C’est la famille là-bas. »

MISE À JOUR SUR LA SANTÉ DE JAMIE FOXX FOURNIE PAR KEVIN HART : « IL Y A BEAUCOUP DE PROGRESSION »

3 mai : Jamie Foxx sort de son silence

Près d’un mois après que l’acteur aurait été hospitalisé, il a rompu son silence sur la « complication médicale » via une publication partagée sur Instagram.

« Appréciez tout l’amour !!! Je me sens béni », a écrit Foxx dans le message du 3 mai. Il a inclus des emoji de main de prière, un cœur rouge et un emoji de renard.

JAMIE FOXX BRISE LE SILENCE AU MILIEU D’UNE MYSTÈRE « COMPLICATION MÉDICALE »

3 mai : Nick Cannon et Kelly Osbourne nommés hôtes suppléants pour « Beat Shazam »

Le 3 mai également, FOX Entertainment a annoncé que Jamie Foxx n’animerait pas la prochaine saison de « Beat Shazam ».

Nick Cannon sera l’hôte invité de la sixième saison, selon l’Instagram de l’émission, tandis que Kelly Osbourne sera dans la cabine de DJ pour Corinne Foxx.

« » Beat Shazam « a été un pilier non scénarisé du programme FOX pendant six saisons et plus », a déclaré un communiqué partagé par l’émission. « Cette saison, ne voulant pas que les fans du jeu télévisé manquent une minute de plaisir, Nick Cannon a proposé de remplacer en tant qu’hôte invité pour ses amis, Jamie et Corinne Foxx. Kelly Osbourne remplacera en tant que DJ invité.

« Tout le monde chez FOX Entertainment souhaite bonne chance à Jamie alors qu’il poursuit son rétablissement, et nous avons grandement apprécié la volonté de Nick d’intervenir et d’aider cet été. »

Jamie a remercié Cannon d’avoir répondu sur son Instagram après l’annonce de la nouvelle.

5 mai : Jamie Foxx est « stable » et n’est pas en « situation mettant sa vie en danger »

Le 5 mai, une source a déclaré au magazine People que Foxx était toujours à l’hôpital mais qu’il était « stable et ne mettait pas sa vie en danger ».

« [Doctors] font plus de tests et veulent être complètement sûrs qu’il ira bien avant de lui permettre de rentrer chez lui », a déclaré la source au point de vente.

L’hôpital était « le dernier endroit où Jamie veut être » pendant qu’il se remet de la « complication médicale ».

« Il a beaucoup de projets en cours », a ajouté l’initié. « Il fait avancer les choses; il est concentré et astucieux. Ce qui lui est arrivé sur le plan médical est suffisamment grave pour le garder à l’hôpital. »

12 mai : Corinne Foxx affirme que Jamie Foxx est sorti de l’hôpital « depuis des semaines »

Corinne a donné aux fans une autre mise à jour sur la santé de l’acteur le 12 mai.

« Mise à jour de la famille : triste de voir à quel point les médias se déchaînent. Mon père est sorti de l’hôpital depuis des semaines, en convalescence », a écrit Corinne sur son histoire Instagram, partageant un rapport affirmant que la famille se préparait au « pire ». «

« En fait », a-t-elle poursuivi, « il jouait au pickleball hier ! Merci pour les prières et le soutien de tous ! Nous avons également une annonce de travail passionnante à venir la semaine prochaine ! »

15 mai: Jamie Foxx obtient un nouveau spectacle

Jamie et Corinne ont annoncé un nouveau spectacle le 15 mai alors que l’acteur se rétablissait.

Corinne a partagé la nouvelle sur Instagram en écrivant : « ‘WE ARE FAMILY’ arrivera en 2024 ! La famille Foxx revient chez nous sur @foxtv et nous avons hâte de voir cette nouvelle émission ! »

« We Are Family » sera un autre jeu télévisé musical comme « Beat Shazam ».

Dans le nouveau spectacle, des parents non célèbres de célébrités se produiront avec leur célèbre membre de la famille, alors qu’ils sont cachés du public, et les concurrents du public du studio devront deviner de qui il s’agit. Les célébrités comprendront des musiciens, des athlètes et plus encore, selon un communiqué de presse de FOX Entertainment.

Jamie et Corinne ont déclaré à Fox News Digital dans un communiqué qu’ils étaient « ravis » de la nouvelle émission.

15 mai : La famille de Jamie Foxx visite un centre de réadaptation

Les proches de Jamie Foxx ont été aperçus en train de quitter un établissement médical, connu pour son programme de réadaptation physique, à Chicago le 15 mai.

16 mai : Mike Tyson ne sait pas si Jamie Foxx le jouera dans le biopic comme prévu

Mike Tyson a affirmé que Jamie Foxx avait eu un accident vasculaire cérébral avant de revenir en arrière et de dire qu’il n’avait « aucune idée » de ce qui était arrivé à l’acteur de « Ray » tout en discutant de la possibilité que Jamie le joue dans le prochain biopic sur le boxeur.

« Eh bien, c’était une possibilité. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant », a déclaré Tyson lors d’une interview sur le podcast « BPD » partagé le 16 mai. « Mais, vous savez, c’est une forte possibilité.

« Parce que, vous savez, Jamie est plus proche de mon âge, donc pour le faire, ils allaient faire ce qu’ils avaient fait avec [the movie] Benjamin Bouton. Ils allaient le faire paraître plus jeune. »

« Hé, écoutez, nous ne pouvons pas anticiper notre prochain souffle », a ajouté Tyson. « Nous ne savons pas quand nous allons mourir. »

1er juin: Nick Cannon dit que Jamie Foxx parlera de la maladie « quand il sera prêt »

Nick Cannon a déclaré qu’il pensait que Jamie Foxx donnerait aux fans une mise à jour sur sa santé « quand il sera prêt ».

« Une chose que j’ai toujours respectée à propos de la façon dont Jamie a évolué tout au long de sa carrière, si vous l’avez remarqué, il a toujours été quelqu’un d’extrêmement professionnel et extrêmement privé », a déclaré Cannon à « Extra » Billy Bush dans une interview publiée le 1er juin.

« Je veux dire, vous n’entendez jamais vraiment rien d’autre que l’excellent travail qu’il met en avant en tant que professionnel et le fait que, vous savez, il a géré cette situation de la même manière, vous ne pouvez que respecter cela. »

L’animateur de « The Masked Singer » a révélé qu’il ne savait pas grand-chose de l’état de Foxx.

« Je suis probablement dans le même bateau que vous dans le même sens de savoir cela, vous savez, en tant qu’ami, d’être aussi respectueux que possible. Je ne suis pas indiscret », a expliqué Cannon. « Je ne pose pas d’autres questions. Et à part les informations qui me sont données et, vous savez, ce qu’on me demande. »