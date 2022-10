Maladie inflammatoire de l’intestin : problèmes extérieurs à l’intestin

Les manifestations extra-intestinales des MICI peuvent être un indice vers un diagnostic ou un ajustement du traitement.



La maladie intestinale inflammatoire (MICI) est un type d’inflammation chronique du tractus gastro-intestinal. La colite ulcéreuse, caractérisée par une inflammation continue du gros intestin, et la maladie de Crohn, qui provoque des plaques d’inflammation et peuvent survenir n’importe où dans le tractus gastro-intestinal, sont deux types de MICI. Les patients atteints de MII peuvent éprouver une variété de symptômes gastro-intestinaux tels que des douleurs abdominales, de la diarrhée, du sang dans les selles, des ballonnements et une perte de poids.

Quelles conditions peuvent survenir en dehors du tractus gastro-intestinal chez les personnes atteintes de MII ?

Les symptômes de la MII peuvent survenir à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du tractus gastro-intestinal. Ces dernières sont connues sous le nom de manifestations extra-intestinales (EIM) des MII. Ces affections surviennent chez près de la moitié de toutes les personnes atteintes de MII et peuvent être présentes avant et/ou après le diagnostic de la MII d’une personne. Les EIM sont plus fréquents chez les personnes qui reçoivent leur diagnostic à un âge plus précoce et surviennent généralement plus tôt au cours de la MII. En fait, environ 24 % des symptômes de MIE sont présents avant de recevoir un diagnostic de MICI. Les causes des EIM sont mal comprises mais, comme pour les MII, elles peuvent être dues à une combinaison de facteurs de risque génétiques, de réactions immunitaires et de facteurs liés au mode de vie tels que le tabagisme.

Quels sont quelques exemples de manifestations extra-intestinales des MII ?

Les patients peuvent avoir plusieurs EIM en même temps, avec une gravité variable. Les EIM peuvent ne pas être faciles à détecter, et presque tous les systèmes organiques peuvent être affectés. Parfois, la gravité des symptômes EIM reflète celle des symptômes intestinaux, mais dans certaines conditions, les EIM se comportent indépendamment. Voici quelques exemples courants de manifestations extra-intestinales.

Musculo-squelettique : Les manifestations musculo-squelettiques des MICI sont les plus courantes, survenant chez jusqu’à 46 % des patients atteints de MII. Ils peuvent se présenter sous la forme de douleurs dorsales inflammatoires (spondylarthrite ankylosante), d’inflammation des tendons ou des ligaments, d’arthrite, de douleurs articulaires sans arthrite ou de gonflement des doigts ou des orteils (dactylite). L’arthrite peut survenir à la fois dans le squelette axial (hanches, bas du dos, colonne vertébrale) ou périphérique (doigts, poignets, coudes, genoux, chevilles).

Mucocutané : Les MICI peuvent provoquer des modifications de la peau et des muqueuses (la membrane humide qui recouvre certains organes et cavités du corps). Les ulcères aphteux buccaux (observés avec la maladie de Crohn), l’érythème noueux (nodules violets surélevés généralement sur le devant des jambes, qui peuvent survenir chez 10 % à 15 % des patients) et le pyoderma gangrenosum (ulcères cutanés douloureux) sont quelques exemples de la façon dont Les MII peuvent avoir un impact sur la peau. Le syndrome de Sweet, qui implique des grumeaux sensibles sous la peau et est également associé à une augmentation du nombre de globules blancs, de la fièvre, de l’arthrite et des symptômes oculaires, est un EIM rare.

Oculaire: L’inflammation de certaines parties de l’œil (épisclérite, sclérite ou uvéite antérieure) touche 2 à 7 % des patients atteints de MICI. Si les patients ressentent des douleurs oculaires, des rougeurs, une sensibilité ou des changements visuels, une évaluation urgente par un ophtalmologiste peut être nécessaire, en raison du risque de cécité due à une inflammation incontrôlée.

Vasculaire: Les patients atteints de MII courent jusqu’à trois fois plus de risques de développer des caillots sanguins que les patients sans MII. Parfois, ces caillots peuvent se déplacer vers les poumons et sont appelés embolies pulmonaires. Les symptômes des caillots sanguins peuvent être un gonflement des jambes ou un essoufflement. On pense que l’inflammation mal contrôlée dans le tractus gastro-intestinal est la cause d’un risque accru de coagulation.

Gastro-intestinal : Bien que cela ne soit pas courant, les patients peuvent développer des maladies du foie liées aux MICI, y compris la cholangite de sclérose primitive (inflammation et cicatrisation des voies biliaires) et l’hépatite auto-immune (lorsque le système immunitaire attaque les cellules du foie, provoquant une inflammation du foie). Des pancréatites auto-immunes ont également été rapportées. Ces conditions peuvent être diagnostiquées par des symptômes, des tests sanguins ou des résultats d’imagerie (parfois en utilisant l’IRM).

Comment sont traités les EIM ?

Il est important de traiter efficacement l’inflammation intestinale, car cela peut réduire l’activité des manifestations extra-intestinales. Parfois, les EIM peuvent nécessiter des traitements spécifiques supplémentaires. Par exemple, les corticostéroïdes, la sulfasalazine (médicament anti-inflammatoire) ou des thérapies biologiques spécifiques peuvent être envisagés pour le traitement de l’arthrite. Les manifestations cutanées et oculaires des MICI peuvent être traitées avec des corticostéroïdes topiques ou systémiques, des immunosuppresseurs ou des thérapies biologiques spécifiques. Les manifestations vasculaires telles que les caillots sanguins peuvent être traitées avec des médicaments anticoagulants. Le traitement des EIM est complexe et nécessite souvent une approche collaborative des soins avec plusieurs prestataires de soins de santé.

Que dois-je faire si j’éprouve des symptômes?

Il est important de reconnaître les EIM, car ils peuvent affecter considérablement votre qualité de vie et peuvent également avoir un impact sur l’approche de vos médecins en matière de traitement et de surveillance des MII au fil du temps.

Que vous ayez ou non reçu un diagnostic de MII, il est important de consulter votre médecin traitant ou votre gastro-entérologue (si vous en avez un) pour discuter de tout symptôme que vous pourriez ressentir. Votre ou vos médecins discuteront de vos antécédents médicaux et familiaux pour déterminer votre risque de MII ou d’autres conditions médicales.

Pour les patients avec un diagnostic de MII ou à risque de MII, les EIM peuvent être le premier indice vers le diagnostic ou la nécessité d’un examen et d’un ajustement du traitement. Il est important de communiquer vos symptômes gastro-intestinaux et non gastro-intestinaux à votre gastro-entérologue afin de commencer rapidement le traitement approprié et d’être mis en contact avec des spécialistes du système d’organes affecté. Des modifications du mode de vie telles que l’arrêt du tabac peuvent également réduire le risque des EIM.

Avec un traitement ciblé et l’équipe de soins de santé appropriée en place, la gestion des MII et des MIE peut être réalisée pour améliorer la qualité de vie des patients.