Maladie inflammatoire de l’intestin et planification familiale : ce que vous devez savoir

Les maladies inflammatoires de l’intestin (MICI) sont généralement diagnostiquées lorsque les personnes ont entre 20 et 30 ans, c’est-à-dire lorsque de nombreuses personnes planifient une famille. De nombreuses personnes ayant reçu un diagnostic de MII (qui comprend la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse) avez des questions et des préoccupations concernant leur fertilité, leur conception, leur grossesse, leur accouchement et leur allaitement.

Vous songez à concevoir un enfant ou à tomber enceinte?

Il est important de vous assurer que votre MII est bien contrôlée, idéalement avant de commencer à essayer d’avoir un enfant biologique. Ceci est tout aussi important pour les patients présentant une anatomie reproductive masculine et féminine.

Les patientes présentant une anatomie reproductive féminine qui conçoivent en rémission ont tendance à rester en rémission tout au long de leur grossesse. Des études montrent qu’une MICI mal contrôlée peut entraîner une diminution de la fertilité et que la grossesse peut être compliquée par une perte prématurée, un accouchement prématuré, un faible poids à la naissance et des bébés petits pour l’âge gestationnel.

Vous pouvez avoir besoin d’analyses sanguines, d’imagerie ou d’endoscopie avant la conception pour savoir si vous avez un intestin activement enflammé avant la grossesse. Votre médecin peut également modifier vos médicaments pour s’assurer que votre maladie est aussi bien contrôlée que possible.

Vous aurez besoin des soins de différents types de fournisseurs de soins de santé pendant la grossesse, en plus d’un gastro-entérologue spécialisé dans les MII. Selon les antécédents et la gravité de votre MII, vous pourriez bénéficier de la présence d’un OB/GYN fœtal maternel à haut risque, d’un chirurgien colorectal, d’un pharmacien, d’un infirmier MII, d’un psychologue ou d’un nutritionniste au sein de votre équipe de soins.

Que dois-je faire avant de commencer à essayer de concevoir ou de tomber enceinte ?

Il est recommandé de prendre un supplément prénatal de vitamines et/ou d’acide folique. La carence en vitamine D est courante dans les MICI, et si vos niveaux sont bas, votre médecin peut recommander une supplémentation. Il est également important d’être à jour dans vos vaccins et de revoir votre liste de médicaments avec votre médecin.

Aurai-je besoin de changer mon traitement avant la conception ou la grossesse ?

De nombreux médicaments contre les MII ont des profils de sécurité favorables pendant la conception et la grossesse. Cependant, certains médicaments peuvent avoir un impact sur la fertilité (par exemple en diminuant le nombre de spermatozoïdes) ou qu’il peut être dangereux de continuer pendant la grossesse. Par exemple, il est généralement recommandé d’arrêter de prendre le médicament méthotrexate trois mois avant la conception.

Au fur et à mesure que de nouveaux médicaments sont développés, la recherche sur la sécurité des traitements des MII se poursuit. Il est important de discuter de vos médicaments et de toute préoccupation que vous pourriez avoir pendant la période de planification de la grossesse.

Comment serai-je surveillée pendant la grossesse ?

Votre gastro-entérologue surveillera attentivement vos symptômes pendant la préconception, la grossesse et le post-partum. Il se peut qu’on vous demande de fournir des échantillons de selles pour évaluer les niveaux de calprotectine fécale (un marqueur d’inflammation mesuré dans les selles), ce qui peut aider votre médecin à surveiller l’activité des MII avant la conception et pendant chaque trimestre de votre grossesse.

Les niveaux de médicaments de certains médicaments contre les MII peuvent également être surveillés par des analyses de sang, afin d’assurer un dosage approprié des médicaments. La surveillance et la gestion des MII tout au long de la grossesse sont individualisées pour chaque patiente, et l’objectif est d’augmenter les chances d’un résultat sain pour vous et votre bébé.

Que se passe-t-il si j’ai une poussée de MICI pendant ma grossesse ?

Lors d’une poussée de MII pendant la grossesse, l’objectif est de réduire rapidement l’inflammation et d’optimiser un schéma thérapeutique de MII afin d’éviter des complications pour vous, votre bébé et vous. Cela peut impliquer la surveillance du niveau de médicament, l’ajustement de la posologie du médicament ou le changement de type de médicament. Une courte cure de stéroïdes peut être nécessaire dans certains cas.

Si vos analyses de sang indiquent une anémie ferriprive (qui peut être causée par une inflammation du tractus gastro-intestinal, mais peut également survenir pendant la grossesse en raison d’un besoin accru en fer pour le bébé), des suppléments de fer, par voie orale ou intraveineuse, peuvent être utilisés pour améliorer la circulation sanguine. compte.

Quelles sont mes options de livraison ?

La plupart des personnes atteintes de MICI peuvent accoucher via leur méthode préférée. La décision d’accoucher par voie vaginale ou par césarienne parfois dépend des antécédents médicaux du patient. Si un patient a la maladie de Crohn et une maladie périanale active, une césarienne peut être recommandée. En effet, la maladie périanale active augmente le risque de déchirures graves et de traumatismes de la région périnéale (zone autour de l’anus et du vagin).

Les patientes ayant des antécédents d’exposition aux stéroïdes et de complications osseuses (comme l’ostéoporose) peuvent vouloir éviter de pousser pendant un accouchement vaginal. Une césarienne peut également être recommandée s’il existe des facteurs de risque importants de blessure à la région périnéale ou une complication obstétricale non liée à la maladie de Crohn ou à la colite ulcéreuse.

Que se passe-t-il après mon accouchement ?

Après l’accouchement, il est important de continuer les médicaments contre les MII. Environ un tiers des patients auront une poussée de MII dans l’année suivant l’accouchement. Les patientes atteintes de MII mal contrôlées au cours du troisième trimestre ou pendant la désescalade du traitement (réduction des médicaments) pendant ou après la grossesse sont les plus à risque de poussée post-partum. Pour cette raison, il est important de maintenir un suivi étroit avec votre médecin MII pendant cette période.

Puis-je allaiter/allaiter ?

Allaitement maternel/allaitement présente de nombreux avantages à la fois pour la personne en post-partum et pour le nourrisson. De nombreux traitements des MICI ont des profils d’innocuité favorables pour l’allaitement. Certains médicaments biologiques plus récents n’ont pas encore été bien étudiés. Votre médecin discutera des risques et des avantages de votre traitement individualisé des MII pour s’assurer que votre régime et vos objectifs d’allaitement sont tous deux optimisés.

Mon bébé aura-t-il une MII ?

Bien qu’il y ait une composante génétique à la MII, il existe généralement un faible risque de MII pour les enfants biologiques de patients atteints de MII. Les parents au premier degré (et en particulier les frères et sœurs) des personnes atteintes de MICI ont un risque accru de maladie de Crohn et de colite ulcéreuse.

La ligne du bas

Il est important de discuter tôt des objectifs de planification familiale avec vos médecins, afin qu’ils puissent vous aider à optimiser votre santé et à vous concentrer sur l’obtention d’une rémission avant la conception. Heureusement, de nombreux médicaments contre les MII sont considérés comme sûrs et efficaces pendant la conception, la grossesse et le post-partum. Pendant la grossesse, une surveillance proactive et un traitement précoce des poussées sont essentiels. Chaque grossesse est différente et une communication étroite avec votre équipe médicale est importante pour que vous et votre bébé en développement restiez en bonne santé.