Maladie hémorragique épizootique : le Royaume-Uni « surveille de près » la propagation de la maladie mortelle de la vache en Europe | Nouvelles du Royaume-Uni

Les autorités britanniques affirment qu’elles « surveillent de près » la propagation d’une maladie qui peut être mortelle pour le bétail.

Plus de 150 foyers de maladie hémorragique épizootique (MHE) ont été enregistrés en Espagne, au Portugal et dans le sud de l’Italie depuis novembre de l’année dernière.

Le virus se transmet généralement aux vaches, aux cerfs et aux moutons par les piqûres de moucherons infectés.

Les scientifiques du ministère britannique de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) craignent que les étés plus chauds causés par le changement climatique n’aient contribué à la forte augmentation des épidémies dans le sud de l’Europe.

Ils s’inquiètent également de sa propagation vers les régions basques, aragonaises et catalanes du nord du pays. Espagnequi ont une forte densité de bétail et sont frontalières avec le sud de la France.

« La situation en Espagne sera surveillée de près à mesure que les infections à EHD se rapprochent de la frontière française », indique le DEFRA dans son dernier rapport.

« Si l’EHD peut traverser les Pyrénées Franceil existe un potentiel de propagation beaucoup plus important en Europe continentale et en Grande-Bretagne. »

Les scientifiques s’inquiètent particulièrement du fait que si les moucherons infectés atteignent le nord de la France, ils pourraient être transportés par le vent vers le Royaume-Uni.

Les scientifiques ont également identifié trois espèces de moucherons piqueurs qui pourraient un jour propager le virus, et qui sont répandus dans le nord de l’Europe et au Royaume-Uni et ont « une énorme abondance locale dans les élevages ».

Cependant, le DEFRA affirme que le risque que l’EHD atteigne le Royaume-Uni reste « négligeable » car aucun bovin ni mouton vivant n’a été importé des zones touchées depuis septembre de l’année dernière.

L’EHD a été identifiée pour la première fois aux États-Unis dans les années 1950, mais s’est depuis propagée à certaines régions d’Afrique et du Moyen-Orient.

Il a été observé pour la première fois en Europe sur l’île italienne de Sardaigne à l’automne de l’année dernière.

Les scientifiques de l’Administration nationale de la sécurité sociale (Anses), qui surveillent également la propagation de la maladie, pensent que les moucherons infectés ont été transportés en Sardaigne « à travers la Méditerranée par le vent ».

Bien que le DEFRA affirme que la maladie n’affecte pas les personnes ni la sécurité alimentaire, elle est particulièrement mortelle pour les cerfs et peut également tuer les bovins, les moutons et les chèvres.

La maladie peut provoquer d’importantes épidémies chez les animaux sensibles, ce qui peut entraîner des blocages du commerce et des restrictions sur les mouvements des animaux.

Les symptômes des bovins infectés comprennent de la fièvre, une faiblesse, un manque d’appétit, des difficultés à avaler et une éruption cutanée sur la mamelle.