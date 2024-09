Maladie débilitante chronique (MDC) chez les cervidés – Le Ministère assouplit certaines mesures de surveillance et de contrôle de la maladie au Québec

QUÉBEC, le 12 septembre 2024 – Après six années de surveillance rehaussée, aucun cas de maladie débilitante chronique (MDC) n’a été détecté chez les cervidés sauvages analysés autour de la ferme où la maladie avait été détectée en 2018. Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe donc la population que le risque de présence de la MDC chez la faune de ce secteur est suffisamment faible pour assouplir certaines mesures de surveillance et de contrôle pour la saison de chasse 2024.

Fin des restrictions de mouvement

Les restrictions sur la circulation de certaines parties anatomiques de cervidés récoltées dans un rayon de 45 km de l’exploitation touchée en 2018 seront levées pour la saison de chasse à l’orignal et au cerf de Virginie 2024. Les carcasses entières et toutes les parties anatomiques de cervidés pourront à nouveau sortir de ce rayon, par exemple pour être acheminées vers un boucher, un taxidermiste ou un poste d’enregistrement.

Fin du prélèvement obligatoire dans un poste d’enregistrement

Le dépistage des cerfs de Virginie et des orignaux récoltés dans un rayon de 45 km de l’exploitation touchée en 2018 ne sera plus obligatoire pour la saison de chasse à l’orignal et au cerf de Virginie 2024. Aucun échantillonnage pour la MDC ne sera effectué aux postes d’enregistrement.

Le MELCCFP poursuivra plutôt la surveillance de la maladie dans ce secteur avec la collaboration d’un réseau de bouchers. Les chasseurs sont fortement encouragés à faire tester les cerfs de Virginie de plus de 12 mois en faisant préparer leur gibier chez un boucher participant à la surveillance de la MDC (une liste sera disponible en ligne sous peu).

De plus, les cerfs de Virginie peuvent à nouveau être enregistrés en ligne.

Les permis de chasse au cerf sans bois sont maintenus pour la zone de surveillance renforcée

Par mesure de précaution, des permis de chasse au cerf sans bois ont été délivrés cette année encore dans la zone de surveillance renforcée. Cette mesure permet de maintenir temporairement une faible densité de cerfs dans la zone afin de limiter la transmission de la maladie, advenant qu’un animal infecté ait échappé à la surveillance.

Surveillance de la MDC en 2023

La surveillance de la MDC réalisée en 2023 dans la zone de surveillance rehaussée a permis d’atteindre les objectifs fixés par le Ministère. Grâce à la collaboration des chasseurs, un total de 681 cerfs de Virginie et 23 orignaux ont été analysés dans cette zone. Aucun cas positif n’a été détecté.

Ailleurs au Québec, 4 229 cerfs de Virginie, 12 orignaux et un caribou ont également été analysés. Tous les résultats se sont révélés négatifs.

Le Ministère tient à remercier les chasseurs d’avoir contribué à la surveillance et au contrôle renforcés de la MDC autour de la ferme où la maladie a été détectée en 2018.

Enfin, le Ministère encourage les chasseurs à faire preuve de civisme et à respecter les règlements et les règles de sécurité dans la pratique de leur activité. Il rappelle également aux chasseurs qu’une autorisation du propriétaire est requise pour chasser sur un terrain privé.

Faits en bref :

La MDC est une maladie dégénérative du système nerveux qui est toujours mortelle pour l’animal atteint. Elle s’attaque aux cervidés, particulièrement au cerf de Virginie et à l’orignal, principales espèces de gros gibier chassées au Québec.

Le gouvernement du Québec participe activement à la lutte contre cette maladie et a mis sur pied un réseau de surveillance et d’analyse des animaux sauvages. Aucun cas de MDC n’a été détecté chez les cervidés sauvages analysés à ce jour.

La MDC n’est pas encore considérée comme une maladie transmissible à l’homme. Cependant, le gouvernement Canada déconseille de consommer ou d’utiliser des tissus provenant d’un animal infecté.

