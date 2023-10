Maladie de Mary Lou Retton : une ancienne gymnaste olympique se bat pour sa vie en soins intensifs

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

L’ancienne star de la gymnastique olympique Mary Lou Retton « se bat pour sa vie » aux soins intensifs alors qu’elle lutte contre une pneumonie, selon sa famille.

Mme Retton a participé aux Jeux olympiques de 1984 et a été vénérée par les fans après avoir remporté une médaille d’or au concours général individuel.

Elle a été la première gymnaste américaine à remporter la médaille d’or du concours multiple.

Sa fille McKenna Kelley a partagé mardi une mise à jour sur son compte Instagram disant que sa mère est actuellement incapable de respirer de manière indépendante et qu’elle « se bat pour sa vie » à l’hôpital.

Mme Kelley, également gymnaste, a partagé un lien vers un Fonds ponctuel collecte de fonds, demandant des dons pour l’aider à payer les soins médicaux de sa mère – car elle a expliqué que sa mère n’était pas assurée.

«Ma maman extraordinaire, Mary Lou, souffre d’une forme très rare de pneumonie et se bat pour sa vie. Elle n’est pas capable de respirer par elle-même », a écrit Mme Kelley sur la page de collecte de fonds.

« Elle est aux soins intensifs depuis plus d’une semaine maintenant. »

L’objectif de 50 000 $ a déjà été dépassé, les fans adorateurs du médaillé d’or portant le total actuel à un énorme 141 220 $, mercredi.

Mary Lou Retton a participé à la 27e saison de Danse avec les stars (David Livingston/Getty Images)

Mme Retton n’avait que 15 ans lorsqu’elle a commencé à se faire un nom dans les compétitions américaines, remportant la Coupe américaine et terminant deuxième au Championnat national américain de gymnastique en 1983.

L’année suivante, elle a pris d’assaut les Jeux Olympiques de Los Angeles, remportant une médaille d’or ainsi que deux médailles de bronze et deux d’argent dans d’autres compétitions des jeux.

Elle a reçu une médaille d’or après avoir obtenu des 10 parfaits aux épreuves au sol et au saut de cheval, gagnant la première place par seulement 0,05 point.

La gymnaste est actuellement aux soins intensifs pour une pneumonie (PA)

Sa performance a fait d’elle l’une des gymnastes les plus populaires d’Amérique. Elle a été intronisée au Temple de la renommée olympique et paralympique des États-Unis en 1985 et au Temple de la renommée internationale de la gymnastique en 1997.

Sa carrière de gymnaste n’a pas duré longtemps, puisqu’elle a pris sa retraite de la compétition deux ans plus tard, en 1986, à l’âge de 18 ans.

Cependant, elle a continué à apparaître à la télévision nationale au fil des ans, notamment Danse avec les stars en 2018.

Sous l’administration Bush, la gymnaste a également siégé au Conseil présidentiel pour la condition physique et les sports.