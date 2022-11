Maladie de Crohn : rester connecté

Prévoyez des activités pour les enfants. De petits projets ou des jeux qui occupent vos tout-petits peuvent vous aider lorsque vous êtes fatigué ou que vous souffrez. Vous voudrez peut-être garder des puzzles à portée de main, par exemple, ou pré-emballer une boîte avec des exercices pratiques ou des livres à colorier. De cette façon, vos tout-petits peuvent travailler sur quelque chose par eux-mêmes chaque fois que vous avez besoin de prendre soin de vous. Keyes, la mère d’une fille de 6 ans, dit que YouTube est également un excellent outil pour divertir les enfants lorsque vous avez besoin de prendre soin de vous. “Ne vous sentez pas coupable”, dit-elle. “Vous pouvez mettre quelque chose d’éducatif et toujours divertissant.”

Prendre des pauses. Tout parent sait que c’est plus facile à dire qu’à faire, mais il est encore plus important de gérer le stress et de se reposer avec la maladie de Crohn.

“Les jours où vous êtes aux prises avec des symptômes, prenez votre temps, prenez soin de vous [the] bébé en “pièces”, et lève les pieds chaque fois que tu en as l’occasion, même si c’est quand [the] bébé prend un biberon », explique Afonso, qui est une nouvelle maman. Par exemple, elle suggère de faire tout le nécessaire (couches, tétées, etc.) au besoin, mais l’heure du bain peut attendre que vous vous reposiez un peu. s’asseoir avec le bébé et lire des livres pour le divertir, vous n’avez pas à faire de l’activité physique à chaque fois.

Les pauses peuvent aussi être aussi simples que de couper le son de votre téléphone pendant un certain temps ou de faire une courte promenade seul. Même si ce n’est qu’une heure pour vous, essayez de bloquer ce temps pour respirer et débrancher un peu.