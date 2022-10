Maladie de Crohn : ce que les gens ne comprennent pas

Par McKenna Plant, raconté à Barbara Brody

J’ai commencé à avoir des symptômes de la maladie de Crohn à l’âge de 15 ans et j’ai reçu un diagnostic officiel environ un an plus tard. D’une certaine manière, j’ai eu de la chance : beaucoup de gens attendent des années avant d’obtenir le bon diagnostic, mais j’ai eu un coup de pouce parce que mon père a une colite ulcéreuse, une autre forme de maladie inflammatoire de l’intestin (MII). Il en parlait rarement quand j’étais plus jeune – je ne pense même pas avoir entendu les mots “colite ulcéreuse” ou “maladie inflammatoire de l’intestin” jusqu’à ce que je commence moi-même à avoir des symptômes, mais une fois que je l’ai fait, il s’est ouvert et est devenu mon avocat. .

Dans les années qui ont suivi – j’ai 29 ans maintenant – j’ai eu un parcours difficile. L’imprévisibilité est l’une des choses les plus difficiles à vivre avec une MII. Un jour, vous pourriez vous sentir bien et le lendemain, vous êtes recroquevillé en boule. J’ai trouvé que se connecter avec d’autres personnes atteintes d’une MII est extrêmement utile. Au départ, j’étais réticente à rejoindre des groupes de soutien parce que je pensais qu’ils n’étaient réservés qu’aux personnes âgées ou à ceux qui voulaient s’asseoir et compatir à leurs problèmes. Mais après les avoir essayés, j’ai réalisé que c’était un soulagement de pouvoir s’ouvrir dans un espace sûr. J’ai également passé beaucoup de temps sur Instagram à dialoguer avec des personnes qui parlent vraiment de leur expérience avec les MII ou simplement les maladies chroniques en général.