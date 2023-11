Maladie d’Alzheimer : diffuser un message de sensibilisation ce mois-ci | Divertissement/Vie

Quelle est l’origine du Mois national de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et que puis-je faire pour le promouvoir ?

En 1983, le président Ronald Reagan a désigné pour la première fois novembre comme Mois national de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, alors que moins de deux millions d’Américains avaient reçu un diagnostic de maladie et un an seulement avant que lui-même ne reçoive le même diagnostic.

Quarante ans plus tard, ce nombre a plus que triplé, pour atteindre plus de 6 millions de personnes. Une personne sur neuf âgée de plus de 65 ans est atteinte de la maladie d’Alzheimer, une maladie dégénérative du cerveau qui détruit lentement la mémoire, la concentration et les capacités de réflexion.

Le coût à vie de la démence est estimé à plus de 390 000 $, y compris la valeur des soins non rémunérés. Les familles/aidants supportent 70 % de ces coûts. Au cours des cinq dernières années de la vie d’une personne atteinte de démence, les dépenses familiales en soins de santé s’élèvent à plus de 86 000 $, soit plus de deux fois plus que pour une personne atteinte de cancer et près de 75 % plus élevées que pour une personne cardiaque. maladie (alzimpact.org).