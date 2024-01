Maladie à Londres : Buhari ne savait pas où il se trouvait à un moment donné — Femi Adesina

M. Femi Adesina, ancien conseiller spécial pour les médias et la publicité de l’ex-président Muhammadu Buhari, a révélé hier que son directeur lui avait dit qu’il ne savait pas où il se trouvait lorsqu’il était gravement malade.

Dans son livre intitulé « Travailler avec Buhari : réflexions d’un conseiller spécial, médias et publicité (2015 – 2023) », Adesina raconte une visite à Buhari à Londres en 2017, au cours de laquelle l’ancien président a admis ne pas savoir où il se trouvait à un moment donné. à cause de sa maladie.

Adesina a révélé qu’on lui demandait de déclarer le président frappé d’incapacité et inapte à exercer ses fonctions.

La visite, organisée par Aisha Buhari, l’ancienne première dame, visait à fournir des éclaircissements et des informations de première main sur l’état de Buhari.

Adesina a déclaré : « J’ai subi de nombreux barrages, en particulier de la part des médias, qui s’attendaient à ce que je déclare le président soit frappé d’incapacité, soit mort. Waoh !.

« Il y a eu ce développement important qui nous a amené à rendre visite au président à Londres le 12 août 2017. L’équipe comprenait le ministre de l’Information et de la Culture, Alhaji Lai Mohammed, moi-même, Garba Shehu, Mme Abike Dabiri-Erewa, présidente de la diaspora nigériane. Commission, et Lauretta Onochie, assistante personnelle du président sur les réseaux sociaux.

« Le cerveau derrière la visite était la Première Dame, Mme Aisha Buhari. Nous parlions avec parcimonie ; mais ce jour-là, alors que le voyage était en préparation, mon téléphone a sonné et c’était elle. Après un échange de plaisanteries, elle a déclaré : « Mon mari n’est pas en phase terminale. Il est juste stressé et surmené. Je mets en garde à ce sujet depuis l’année dernière.

« Tout ce dont il a besoin, c’est de repos. J’ai passé 9 jours avec lui, avant de revenir m’occuper de quelques projets féminins. Les enfants sont avec lui. Je pense que tu devrais lui rendre visite aussi. Vous ne pouvez pas parler en son nom sans le voir. Et c’est ainsi que la visite a été organisée, à la demande de la Première Dame.

« Permettez-moi d’ajouter que Garba Shehu et moi-même avions demandé une visite plus tôt, par l’intermédiaire du bureau du chef d’état-major.

«Mais il était compréhensible que cela n’ait pas été possible, surtout à l’heure où le président luttait pour sa vie. C’est lors de cette réunion à Londres qu’il m’a dit : « À un moment donné, je ne savais même pas où j’étais ».

“Sérieux. Très sérieux. Ceux qui critiquent le fait que les collaborateurs des médias aient été exclus, était-ce à un moment tel qu’on avait besoin de nous ? Pour faire quoi? Utiliser nos stylos pour effectuer des diagnostics et rédiger des ordonnances ? Facile, facile, n’est-ce pas.