Malachi Moore, joueur de football de l’Alabama, ne sera pas suspendu pour explosion contre Vanderbilt

TUSCALOOSA, Alabama — Le demi défensif de l’Alabama Malachi Moore ne recevra pas de suspension pour son éclat de fin de match contre Vanderbilt et débutera samedi contre la Caroline du Sud, selon l’entraîneur Kalen DeBoer. Les actions de Moore comprenaient le lancement de son porte-parole, semblant refuser d’être remplacé pendant les derniers instants du match, puis le coup de pied dans le ballon, ce qui a entraîné une pénalité pour conduite antisportive.

Moore, senior de cinquième année et capitaine d’équipe, s’est rendu sur les réseaux sociaux lundi matin pour présenter des excuses publiques :

Lundi, le point de vue du coordinateur défensif Kane Wommack était que la décision d’essayer de remplacer Moore était de lui donner l’occasion de se calmer sur la touche. Mais Wommack a noté que ce n’était peut-être pas le bon moment pour le faire.

« Il fait vraiment les choses au niveau et au niveau que nous souhaitons », a déclaré Wommack. « À ce moment-là, il est devenu un peu émotif, alors nous allions essayer de le calmer un peu. Parfois, dans ces situations, il vaut mieux les laisser se calmer plus tard. Mais encore une fois, je pense qu’il a très bien géré les choses depuis lors et qu’il a adopté le niveau de responsabilité mis en œuvre par l’entraîneur DeBoer. Il a fait un très bon travail pour aller de l’avant.

La situation a été décrite comme étant gérée en interne. DeBoer a fait l’éloge du personnage de Moore lundi avec effusion. Moore a été une force stabilisatrice pour maintenir la formation de l’Alabama pendant la transition de l’entraîneur-chef, ce qui explique en grande partie pourquoi lui, Jalen Milroe, Tyler Booker et Deontae Lawson ont été nommés capitaines permanents avant le début de la saison.

« Ce qu’il a fait, il est allé au-delà de ses attentes en s’en approprié », a déclaré DeBoer. « Immédiatement après le match jusqu’à (lundi) matin, des choses qui sont toutes provoquées par lui mais qui font également partie de nos conversations.

« Ce que je veux m’assurer que les fans de Bama sachent, c’est que ce type a été solide comme le roc et a été une pièce critique et critique – avec d’autres ; il y en a d’autres aussi – de maintenir cette chose ensemble depuis janvier. Quand beaucoup de gars ont choisi de partir, ce type est resté ferme. Ce type adore le football de l’Alabama. Et oui, il y a certaines choses qu’il regrette et souhaite ne pas avoir faites, ouais. Mais il l’a reconnu, et nous l’avons géré en interne et nous le gérons toujours en interne.

Oatis va entrer dans le portail

Lors de la conférence de presse de lundi, un rapport a fait surface via ESPN selon lequel Jehiem Oatis prévoyait de porter une chemise rouge pour le reste de la saison et d’accéder au portail de transfert. Oatis a enregistré deux plaqués et une déviation de passe en quatre matchs cette saison et n’a été crédité d’aucun cliché contre Vanderbilt selon Pro Football Focus. Il lui restera deux ans d’éligibilité.

« J’avais l’impression que ça se passait comme ça », a déclaré DeBoer. «Je pense que ce qu’il faut aussi comprendre, c’est qu’il y a d’autres éléments à cela, n’est-ce pas. Il y a des éléments de santé. Il y a des éléments de vie. J’adore ces gars. Ils travaillent dur. Les choix de Jehiem et tout ça – il y a des raisons à cela. Il a notifié et a notifié et a continué à être en communication ici avec nous. J’avais en quelque sorte l’impression que cela allait peut-être dans cette direction – pas seulement aujourd’hui, hier ou ici ces derniers jours.

« Nous avançons avec les gars qui sont vraiment capables de nous aider à gagner et à nous concentrer sur notre programme. À mesure que nous traversons cette épreuve, je ne veux pas y mettre un terme définitif, mais vous souhaiterez toujours ce qu’il y a de mieux pour tous, et Jehiem en fait partie.

Oatis, une ancienne recrue quatre étoiles, a obtenu un rôle important et les honneurs All-SEC Freshman lors de sa première saison en 2022. Il était prévu pour une année exceptionnelle en 2023, mais les blessures ont ralenti sa progression et les blessures ont continué à persister pendant les entraînements de printemps. et en été. La rotation de la ligne défensive de l’Alabama est assez profonde avec six joueurs gagnant des snaps importants chaque semaine (Tim Keenan, Tim Smith, Jah-Marien Latham, LT Overton, Damon Payne et James Smith), mais Oatis constitue une perte notable en raison de sa taille, de son expérience et de sa production. lorsqu’il est en parfaite santé.

« Je pense que Jehiem, évidemment, souffre de quelques blessures », a déclaré Wommack. « N’a pas été capable de jouer ou de produire comme aucun d’entre nous le souhaiterait. Mais je me concentre vraiment sur les joueurs qui vont faire tout ce qu’ils peuvent pour nous aider à gagner des matchs de football. C’est donc vraiment sur cela que je me concentre en ce moment.

(Photo : Todd Kirkland/Getty Images)