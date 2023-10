Mala Wharf pourrait rouvrir dans un mois ou deux | Actualités, Sports, Emplois

Les opérateurs commerciaux, les pêcheurs récréatifs et autres pourraient devoir attendre un mois ou deux de plus pour utiliser Mala Wharf, car l’État a déclaré mardi qu’il n’avait pas la capacité de gérer ou de fournir une utilisation sûre de la zone.

Mala Wharf, qui est géré par la Division de la navigation de plaisance et des loisirs océaniques du Département d’État des Terres et des Ressources naturelles, n’a pas été endommagé lors des incendies du 8 août, mais il ne dispose actuellement ni d’eau ni d’installations sanitaires, et il n’y a pas non plus de place pour du personnel sera stationné, a déclaré la présidente du DLNR, Dawn Chang, lors d’une réunion mardi.

Elle a déclaré que des tests de qualité de l’eau en mer ont été effectués, mais que le département attend toujours les résultats pour voir si elle est sans danger pour l’usage humain.

« Je comprends que de nombreux opérateurs commerciaux et pêcheurs locaux seront déçus par notre décision d’aujourd’hui, mais la sécurité, la protection et la préservation de nos ressources naturelles culturelles, y compris les ressources marines, la santé et la sécurité publiques sont notre principale préoccupation », Chang a déclaré aux plus de 300 personnes qui ont participé à une réunion communautaire virtuelle mardi matin pour faire le point sur les installations de l’État à West Maui et répondre aux questions sur la reprise des opérations des navires commerciaux à West Maui. Contrairement à Mala Wharf, le port pour petits bateaux de Lahaina a été endommagé par l’incendie.

Chang a déclaré qu’avant de pouvoir rouvrir Mala Wharf, DLNR espère obtenir une caravane sur place avec un bureau et des toilettes dans les 30 à 60 prochains jours. Mais, a-t-elle ajouté, la réouverture dépend également de la capacité du comté de Maui à restaurer l’eau et à la capacité de Hawaiian Electric à rétablir l’électricité.

Même si certains disent qu’ils n’ont pas besoin de toilettes ni d’eau, a déclaré Chang : « Nous ne pouvons pas faire de distinction entre l’usage de certains utilisateurs et l’usage public. »

Elle a ajouté que l’ouverture devra également se faire en consultation avec la Garde côtière américaine, qui est en charge de la zone de sécurité dans l’eau, ainsi qu’avec le département de police de Maui, qui contrôle l’accès à la zone de brûlage sur terre.

Lorsque Mala rouvrira, Chang a suggéré que les utilisateurs récréatifs accèdent au quai 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et que les opérateurs commerciaux utilisent le quai du lundi au vendredi, ce qui permettra « laisser le week-end aux utilisateurs récréatifs. »

« Aucune décision n’a été prise. Je vous demande simplement d’y réfléchir. dit-elle.

Les tensions sont vives depuis un certain temps, car les utilisateurs récréatifs ont déclaré lors de réunions précédentes qu’ils se sentaient poussés hors de Mala par l’activité commerciale.

« Nous essayons tous de trouver un bon compromis » » dit Chang.

Chang a interrogé les participants à la réunion pour savoir s’ils seraient ouverts à l’expansion du stationnement des caravanes au port pour petits bateaux de Lahaina, une fois restauré, pour accueillir les opérateurs commerciaux de Mala et rendre le quai de Mala disponible uniquement à des fins récréatives – 87 pour cent ont voté oui, une nouvelle du DLNR. dit le communiqué.

Chang a déclaré qu’il n’y avait aucune garantie mais qu’elle s’engagerait à recueillir plus d’informations et à organiser de futures réunions avec la communauté de Maui.

L’attente sera plus longue pour regagner le port de Lahaina, car les garde-côtes américains continuent de travailler avec leurs sous-traitants pour éliminer les produits pétroliers, les matières dangereuses et les navires coulés.

Chang a déclaré qu’une fois le nettoyage terminé, le DLNR serait « optimiste » qu’ils vont exécuter en temps opportun un contrat pour reconstruire le port de Lahaina qui pourrait être prêt dans un an ou deux.

Les propriétaires qui ont perdu leurs bateaux à cause de l’incendie ont soulevé mardi des problèmes concernant l’obtention d’espace et de permis.

Chang a déclaré que les titulaires de permis de Lahaina qui possèdent toujours leur navire peuvent essayer d’obtenir un permis pour une autre installation si l’espace est disponible. Mais les titulaires de permis de Lahaina qui ont perdu leurs navires doivent en informer la Division de la navigation de plaisance et des loisirs océaniques et ils auront la priorité lorsque le port de Lahaina sera opérationnel, a déclaré Chang.

« Nous ne délivrons pas de permis si vous n’avez pas de navire pour le moment », dit-elle, notant que c’est « une condition de notre permis est que vous devez avoir un navire. »

Quant au port de Maalaea, l’embarcadère du ferry est prioritaire pour le ferry, mais DOBOR donne la priorité aux quais disponibles à Maalaea pour les titulaires de permis déplacés de Lahaina et Mala, a déclaré Chang.

Cependant, cela doit être coordonné et la capacité de Maalaea ne peut être dépassée. Elle a ajouté que les opérateurs commerciaux doivent transporter leurs passagers vers le port de Maalaea en raison des infrastructures limitées telles que le parking et les toilettes.

Les bordereaux peuvent être partagés au port de Maalaea, mais les passagers doivent être transportés vers et depuis le port.

Les annonces ont causé quelques problèmes aux titulaires de permis, dont certains se sont sentis lésés s’ils perdaient leur bateau dans l’incendie et ne peuvent désormais plus se voir garantir le permis qu’ils détenaient autrefois au port de Lahaina.

« Pourquoi DOBOR peut-il contourner les règles de partage d’un bordereau, mais ne peut pas contourner les règles de possession d’un navire pour un permis ? » » a demandé Keahi Ho. « Nous avons tout perdu dans cet incendie et nous aimerions vraiment avoir une certaine assurance de la part de DOBOR, disant que nous pourrons certainement obtenir nos permis. La façon dont vous le formulez ne nous donne pas l’assurance que nous serons en mesure de poursuivre nos activités à l’avenir. »

Chang a déclaré qu’une fois les travaux terminés dans le port de Lahaina, ceux qui possèdent des navires seront éligibles à un permis. « devant quelqu’un qui n’était pas titulaire d’un permis. »

« Si j’obtiens un bateau demain, me garantirez-vous un endroit où je pourrai commencer à opérer à Maalaea ? » demanda Ho.

« Si vous obtenez un permis » Chang a répondu.

« Encore une fois, j’ai un permis au port de Lahaina », il a dit.

Mais, a déclaré Chang, « Vous n’avez pas de vaisseau. »

« Si vous avez un navire, vous avez un permis existant chez nous, vous êtes en règle, nous vous donnerons un nouveau permis pour Lahaina », » dit Chang.

Le capitaine Keao Shaw, qui possède et exploite Makai Adventures et Kainani Sails, a déclaré qu’il s’agissait d’une petite entreprise et que son bateau de plus grande capacité pouvant accueillir 20 passagers au port de Lahaina a brûlé. Ils disposent encore d’un bateau d’une capacité de six personnes qui dispose d’un permis d’amarrage au large de Kaanapali.

« Je veux essayer à nouveau d’exploiter mon bateau dans le port (de Lahaina), évidemment il a brûlé », » dit Shaw. « Vous donnez la priorité aux bateaux qui n’ont pas brûlé. J’aimerais obtenir un navire de remplacement et l’exploiter à Kaanapali et utiliser le même skiff que j’utilise déjà pour charger mes passagers depuis mon voilier. J’aimerais utiliser cela pour les récupérer à Kaanapali.

Shaw a ajouté que « Il y avait des règles qui étaient contournées » lorsque Mala était en cours de reconstruction en 2018 et que les opérateurs de Mala se sont rendus à Lahaina pour opérer. Il a souligné que « Les petites entreprises comme la mienne ne disposent pas nécessairement d’autres permis à Maalaea sur lesquels nous pouvons nous appuyer. »

« Pourquoi n’ai-je pas la même latitude pour opérer depuis Kaanapali avec le même skiff que j’utilise déjà ? » » a demandé Shaw.

Chang a déclaré que le DLNR ne dispose pas d’installations à Kaanapali et que le département essaie de s’assurer qu’il n’augmente pas la capacité là-bas.

Elle a déclaré que si Shaw avait un permis pour le port de Lahaina, il pourrait essayer d’opérer à partir de Maalaea.

« Nous n’augmentons pas la capacité en ajoutant des activités à Kaanapali », » dit Chang.

Mercredi, au port de Maalaea, Don Domingo, propriétaire de Maui Diamond Sea Sports, a déclaré qu’il compatissait avec les opérateurs de bateaux de Lahaina et s’est engagé à les aider. Il a dit qu’il n’était pas inquiet s’ils devaient partager l’espace avec ceux du port de Lahaina et de Mala Wharf.

Il a suggéré de partager l’espace de cale avec d’autres bateaux pour charger et décharger les passagers lorsque son bateau de plongée Sea Diamond est hors du port.

«Je suis en faveur de les aider tous», dit Domingue. « Je soutiendrai n’importe qui et tout le monde que je peux en ce moment. »

Il a déclaré qu’il emmenait gratuitement des plongeurs d’autres bateaux et leur faisait savoir qu’il les aiderait à trouver du travail.

Un communiqué de presse du DLNR publié mercredi indique que Chang s’est engagée à revoir les pratiques passées et à reconsidérer de plus grandes garanties de glissements dans le port reconstruit de Lahaina.

* La rédactrice Melissa Tanji peut être contactée à [email protected]. Le rédacteur Matthew Thayer a contribué à ce rapport.



