Mal de chaleur : comment repérer les signes et les symptômes

Les températures estivales chaudes et humides sont là, tout comme les dangers des maladies liées à la chaleur comme les coups de chaleur.

“Les maladies liées à la chaleur sont les maladies attribuables à un excès de chaleur sur le corps provoquant une dérégulation et un dysfonctionnement des systèmes organiques normaux et, dans les cas graves, entraînant une défaillance des organes et la mort”, a déclaré le Dr David Ng, médecin urgentiste au centre-ville de Toronto. CTVNews.ca. “Les maladies graves liées à la chaleur entraînant une défaillance des organes et la mort sont généralement rares dans l’ensemble, mais lorsqu’elles se produisent, elles se produisent simultanément dans un groupe épidémique de cas.”

Les températures élevées ont tué au moins 595 personnes en Colombie-Britannique lors d’un «dôme de chaleur» en 2021 et 156 autres en 2009, selon Santé Canada; au Québec, la chaleur a fait 280 morts en 2010.

Le Dr Michael Brauer, professeur à l’École de santé publique et des populations de l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que les changements climatiques font peser la menace de la chaleur sur un nombre croissant de Canadiens.

“Nous avons toujours eu des épisodes de chaleur extrême, mais ils se réchauffent et ils deviennent également plus fréquents”, a déclaré le Dr Brauer à CTVNews.ca. “Cela ne va pas disparaître.”

Environnement Canada a déjà émis plusieurs avertissements de chaleur cette année, des records de température ayant été battus dans des endroits comme Dominion City, au Manitoba. et Inuvik, NWT Europe a été encore plus chaud cet été, où le thermomètre a approché ou dépassé 40 C au Portugal, en Espagne, en France et même au Royaume-Uni

“La partie la plus chaude de l’été est encore à venir”, a averti lundi le climatologue principal d’Environnement Canada, Dave Phillips, sur la chaîne d’information CTV. “Nous pensons que juillet et août seront plus chauds que la normale.”

Alors que les températures ont baissé dans certaines régions du Canada lundi, des avertissements de chaleur étaient en vigueur pour de vastes étendues de la Saskatchewan, du Manitoba et de l’Ontario. Les critères d’Environnement Canada pour émettre un avertissement de chaleur varient selon la région, mais ils se produisent généralement lorsque les températures approchent les 30 °C pendant deux jours consécutifs ou plus, ce qui augmente le risque de maladies liées à la chaleur.



SIGNES DE MALADIE DE LA CHALEUR

Selon Santé Canada, les signes de malaise liés à la chaleur peuvent inclure des maux de tête, des nausées ou des vomissements, des étourdissements ou des évanouissements, une respiration et un rythme cardiaque rapides, une soif extrême ou une urine diminuée ou inhabituellement jaune foncé. Les éruptions cutanées, la confusion, les crampes musculaires et la transpiration abondante sont également des indicateurs.

“Quand quelqu’un souffre de chaleur, le corps fait de son mieux pour se rafraîchir en transpirant”, a expliqué le Dr Ng. “Cependant, il fait parfois trop chaud pour transpirer. Lorsque cela se produit, une personne peut passer d’un épuisement dû à la chaleur à un coup de chaleur.”

Le coup de chaleur peut être mortel ou changer la vie et se manifeste lorsqu’une personne a une température corporelle élevée et qu’elle est inconsciente, confuse ou a cessé de transpirer.

“Les symptômes d’une maladie légère due à la chaleur, comme l’épuisement par la chaleur, se chevauchent avec une maladie grave due à la chaleur en termes de peau chaude, d’étourdissements, de maux de tête, de nausées et de vomissements”, a déclaré le Dr Ng. “Cependant, une fois que des symptômes neurologiques apparaissent, tels que confusion, irritabilité ou convulsions, cette condition devient un coup de chaleur et il s’agit d’une urgence potentiellement mortelle. Même chez ceux qui survivent, beaucoup peuvent avoir des complications neurologiques à long terme, notamment des problèmes d’équilibre, de mémoire. et la démence.”



QUE DEVRAIS TU FAIRE?

Si vous ressentez des signes ou des symptômes comme ceux-ci pendant une chaleur accablante, déplacez-vous vers un endroit plus frais ou ombragé et buvez des liquides. Cherchez immédiatement une aide médicale d’urgence si quelqu’un montre des signes de coup de chaleur.

“S’ils sont confus ou se sentent très malades, il est absolument essentiel d’appeler le 911 et de les faire évaluer et traiter dans un service d’urgence car une défaillance d’organe et la mort peuvent survenir en cas de coup de chaleur”, a averti le Dr Ng.

En attendant de l’aide, vous pouvez rafraîchir quelqu’un en l’éventant et en appliquant de l’eau froide sur sa peau et ses vêtements.

Le Dr Brauer a également souligné l’importance de vérifier les personnes isolées socialement pendant les épisodes de chaleur, comme les personnes âgées et les personnes atteintes de maladie mentale.

“Comme les maladies liées à la chaleur agissent sur une personne, votre capacité à prendre des décisions diminue, de sorte que vous ne vous en rendez peut-être même pas compte ou que vous n’avez pas la capacité de vous calmer”, a déclaré le Dr Brauer. “Donc, il est vraiment important que les gens se vérifient les uns les autres.”



QUI EST LE PLUS À RISQUE?

Les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes plus âgés sont les plus à risque de maladies liées à la chaleur, tout comme les personnes souffrant de problèmes chroniques ou de maladies telles que des difficultés respiratoires, des problèmes cardiaques, une maladie rénale ou le diabète. Ceux qui travaillent à l’extérieur comme les travailleurs de la construction et de la réparation des routes, ainsi que les personnes qui font de l’exercice dans la chaleur, courent également un risque plus élevé. Les problèmes de mobilité, certains médicaments et le fait d’être enceinte sont également des facteurs.

“Malheureusement, il existe également une corrélation entre l’augmentation de la chaleur et la détérioration de la santé mentale entraînant une augmentation des suicides et une augmentation de la violence conduisant à la violence entre partenaires intimes”, a ajouté le Dr Ng.



CONSEILS POUR RESTER AU FRAIS

Pour rester au frais pendant les températures torrides, fermez vos stores et couvrez-vous avec des vêtements de couleur claire, légers et amples lorsque vous vous aventurez à l’extérieur. D’autres conseils sont également assez sensés : portez un chapeau et de la crème solaire, restez hydraté, recherchez la climatisation, restez à l’ombre lorsque cela est possible, rafraîchissez-vous en nageant ou en prenant une douche, et économisez le travail ou l’exercice intense pour un autre jour ou une période plus fraîche. . Éviter les repas chauds et lourds peut aider, tout comme éviter d’utiliser votre four. Rappelez-vous également de ne jamais laisser des personnes ou des animaux domestiques dans un véhicule en stationnement ou en plein soleil.

Quand il fait vraiment chaud, le Dr Brauer dit que les ventilateurs ne sont pas très utiles.

“Ils ne vous refroidissent pas vraiment”, a-t-il déclaré. “Le simple fait de souffler cet air sec dans de nombreux cas peut augmenter votre déshydratation. Vraiment, mettre de l’eau fraîche sur votre corps est en quelque sorte la meilleure chose à faire, ainsi que boire des liquides frais et boire beaucoup d’eau fraîche.”