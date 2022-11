Mal à l’aise après avoir mangé ? Entrez dans un monde virtuel pour obtenir de l’aide

Les gens ont utilisé le casque VR un peu plus d’une fois par jour pendant en moyenne 23 minutes par jour. L’âge moyen des participants à l’étude était d’environ 45 ans et 81 % étaient des femmes.

Les personnes ont rempli des questionnaires pour signaler la douleur et la qualité de vie au début de l’étude et pour suivre tout changement à la semaine 1 et à la semaine 2. Bien que les symptômes soient devenus moins graves dans les deux groupes à 2 semaines, les personnes du groupe VR se sont améliorées de manière significative plus sur l’échelle standard de sévérité des symptômes.

De même, les scores de qualité de vie se sont améliorés pour toutes les personnes de l’étude en 2 semaines, mais le groupe de traitement a signalé des améliorations plus importantes sur une mesure de la qualité de vie.

Au total, 17 personnes, dont 11 dans le groupe VR, ont signalé des effets indésirables, bien qu’aucun n’ait été considéré comme grave. Une personne du groupe VR s’est retirée de l’étude en raison de migraines.

Les limites de l’étude comprennent un petit nombre de participants et sa courte durée de 2 semaines. Les chercheurs prévoient d’étudier la réalité virtuelle chez un plus grand nombre de personnes atteintes de dyspepsie fonctionnelle et pendant une période plus longue. Ils aimeraient également comparer les améliorations entre la réalité virtuelle et les médicaments pris pour soulager les symptômes et/ou déterminer si la combinaison de la technologie et des médicaments entraîne des améliorations encore plus importantes.