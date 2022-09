Maksim Chmerkovskiy, pro de “Danse avec les stars”, raconte comment il aide les réfugiés ukrainiens

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le pro de “Danse avec les stars”, Maksim Chmerkovskiy, partage ce que c’était que d’être en Ukraine lorsque la guerre a éclaté et ce qu’il fait pour aider sa patrie.

Chmerkovskiy, né en Ukraine mais également citoyen américain, était en Ukraine plus tôt cette année lorsque la Russie a lancé son invasion. Le danseur travaillait comme juge sur la version ukrainienne de “Dancing with the Stars” à l’époque.

Lorsque la guerre a éclaté pour la première fois en février, Chmerkovskiy a documenté son expérience à Kyiv. Il a tenu ses fans et le monde au courant de son point de vue, allant fréquemment sur Instagram Live pour documenter ce dont il était témoin.

“Quand tout cela s’est produit. Je n’essayais pas, vous savez, de représenter quelque chose ou, vous savez, j’avais un programme de collecte sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit”, a expliqué Chmerkovskiy à Fox News Digital. “J’étais juste un peu comme, vous savez, il n’y a pas d’autre moyen pour moi de dire juste de dire … je suis terrifié. Vous savez, je suis … je veux rentrer à la maison, vous savez, c’est fou. On fait?”

MAKSIM CHMERKOVSKIY DANS UN TRAIN VERS VARSOVIE APRÈS UNE ARRESTATION ALORS QU’IL TENTE DE FUIR L’UKRAINE

Il a ajouté que même si la plupart des gens ont déjà vécu des situations violentes, personne ne peut imaginer ce que c’est que de vivre une guerre parce que “personne n’est habitué à un temps de guerre” et qu’il pourrait être “difficile de comprendre un peu ça parce que c’est n’a aucun sens pour une personne ordinaire.”

L’ancien de “Dancing with the Stars” a également documenté ses voyages depuis l’Ukraine déchirée par la guerre jusqu’en Pologne en train.

Il a décidé de partir après avoir été arrêté parce qu’il était soupçonné d’être un espion russe parce qu’il n’était pas en mesure de fournir aux forces de l’ordre sa documentation appropriée. Il s’est rappelé avoir eu peur pour sa vie et avoir eu l’impression “que personne n’était en sécurité”.

“Quelqu’un m’a attrapé par la main, et tout d’un coup, ils m’ont tiré dans le bâtiment. Et j’étais en quelque sorte en état d’arrestation parce que je n’étais pas en mesure de présenter des documents tout de suite”, a-t-il déclaré. “J’ai réalisé que ce n’était pas sans but. C’est comme s’ils m’avaient dit qu’hier soir, juste en dessous de l’hôtel où j’étais, ils ont trouvé qu’ils se trouvaient comme une cellule d’espionnage russe… Et c’est pourquoi, le lendemain matin, tout était si élevé.”

Chmerkovskiy dit qu’on lui demande souvent pourquoi il a choisi de fuir plutôt que de rester et de défendre son pays.

“Ce n’est pas mon pays. C’est très clair. Aux États-Unis depuis près de 13 ans. Et j’en suis fier”, a-t-il déclaré. “C’était très difficile pour moi d’avoir l’impression de tourner le dos à l’Ukraine.”

MAKSIM CHMERKOVSKIY DIT QU’IL EST « EN SÉCURITÉ » APRÈS AVOIR FUIT L’UKRAINE : « JE ME SENS MAL DE PARTIR »

Lui et son frère Val Chmerkovskiy sont nés en Ukraine mais sont partis en 1994 à l’adolescence après avoir traversé les luttes du pays après la chute de l’Union soviétique. Il a dit que la dernière expérience avait ramené beaucoup de souvenirs traumatisants pour lui et ses parents.

Une fois réuni avec sa femme et son fils à Los Angeles, Chmerkovskiy a lancé l’organisation caritative Baranova 27, du nom de la rue dans laquelle il a grandi avant la décision de sa famille de quitter l’Ukraine. L’organisation rassemble et distribue des vêtements, des fournitures médicales et du matériel d’hygiène aux personnes dans le besoin.

Chmerkovskiy a récemment annoncé sa décision de s’associer à l’artiste du cryptoréalisme Davood Roostaei dans le but de mettre aux enchères l’une des peintures de Roostaei inspirées par la guerre en Europe de l’Est afin de collecter des fonds pour les réfugiés ukrainiens.

“Nous avons découvert qu’il y avait ce monsieur, cet artiste qui, à cause de ce qu’il a traversé lui-même en Iran et à travers la révolution et d’être emprisonné pour ses opinions artistiques et tout ça, il tend maintenant la main et dit : ‘Regardez, c’est ce que je veux faire pour aider l’Ukraine parce que je comprends”, a expliqué Chmerkovskiy.

Chmerkovskiy a expliqué à Fox News Digital qu’il n’avait aucune connaissance préalable de Roostaei avant de s’associer avec lui.

MAKSIM CHMERKOVSKIY NOUS RETOURNE D’UKRAINE, A UNE RÉUNION ÉMOTIONNELLE AVEC SA FEMME PETA MURGATROYD À L’AÉROPORT

Roostaei a déclaré que son expérience de vie dans une zone de guerre l’avait inspiré à de nombreuses reprises à utiliser son art pour soutenir certaines œuvres caritatives, notant son objectif spécifique pour cette pièce.

“J’aime utiliser mon travail quand je le peux pour avoir un impact réel – à la fois en encourageant les téléspectateurs à réfléchir et à s’engager profondément dans un sujet particulier, à envisager des perspectives alternatives et à regarder au-delà de ce qui est facilement perceptible”, a expliqué Roostaei. “Avec cette pièce, j’espère diffuser un message de paix et aider les autres à comprendre ce que traverse le peuple ukrainien, et avec le don du produit de la vente de cette peinture à l’association caritative de Maksim, être en mesure d’envoyer une aide plus immédiate comme bien.”

L’artiste a qualifié Chmerkovskiy de “personne sincère et généreuse”, affirmant que c’était “un honneur de travailler avec lui”. Il a déclaré que Chmerkovskiy “venant d’Ukraine” lui avait permis d’avoir une “compréhension plus profonde des besoins du peuple ukrainien” et des meilleures méthodes pour l’aider.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Chmerkovskiy a également discuté de son parcours de FIV avec sa femme Peta Murgatroyd, révélant qu’elle a fait plusieurs fausses couches, rendant cette année encore plus traumatisante pour le couple. Il a noté que leur fils Shai avait été leur “ancre” en ces temps difficiles.

Changeant de vitesse, il a discuté de la prochaine saison de “Dancing with the Stars” en première sur Disney + plus tard ce mois-ci.

“Je dois rendre hommage à l’endroit qui m’a créé et m’a donné la plate-forme, donc je serai toujours un supporter”, a-t-il déclaré. “Je leur souhaite, vous savez, une saison incroyable. Je pense que Disney + est un excellent partenaire. Et, vous savez, j’espère que j’espère que cette saison est tout ce que cette nouvelle production veut qu’elle soit.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Dancing with the Stars” devrait être diffusé sur Disney+ le 19 septembre.