Maksim Chmerkovskiy est satisfait du résultat d’Artem Chigvintsev

Maksim Chmerkovski établit des règles de base en matière de relations en utilisant Artem Tchigvintsev et Nikki Bella à titre d’exemples, en proposant un peu de sagesse sur des limites saines.

Le danseur professionnel a quitté sa soirée de lancement de Tetya Kapa Vodka à Beverly Hills – et avec Artem récemment innocenté dans son affaire de violence domestiqueMaksim est heureux d’avoir tenu bon sur « The TMZ Podcast », où il avait déclaré qu’il réserverait son jugement jusqu’à ce que l’affaire soit terminée – et maintenant, il semble que c’était la bonne décision.