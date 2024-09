Maksim Chmerkovskiy déçu que la confession sexuelle de Katy Perry n’ait pas inspiré sa femme Peta Murgatroyd

Maksim Chmerkovskiy était déçu de ne pas avoir reçu le traitement Katy Perry de la part de sa femme, Peta Murgatroyd, après avoir fait la vaisselle.

« @maksimc souhaite et espère 😝🤣😏 », Murgatroyd sous-titré une vidéo Instagram effrontée Vendredi, on la voyait attacher ses cheveux en queue de cheval et poser un oreiller sur le sol devant son mari sans prétention, assis sur le canapé.

Murgatroyd, 38 ans, a ensuite tiré agressivement Chmerkovskiy, 44 ans, au bord de son siège, ce qui l’a enthousiasmé pour ce qu’il pensait être à venir.

Cependant, la belle blonde avait d’autres plans, car elle s’est vite retournée et s’est assise sur l’oreiller, tournant le dos au pro de « Dancing With the Stars ».

Murgatroyd, qui a donné naissance au troisième enfant du couple en juillet, a ensuite guidé les mains de Chmerkovskiy vers ses épaules et lui a fait signe de recevoir un massage.

« Peut-être si la vaisselle est faite 🤷🏼‍♀️ n’est-ce pas @katyperry ? » a-t-elle ajouté dans sa légende, incitant Chmerkovskiy à commenter : « C’était APRÈS que la vaisselle ait été faite ! »

Plus tôt ce mois-ci, Perry est devenue virale en admettant qu’elle récompensait son fiancé, Orlando Bloom, avec du sexe oral après avoir terminé ses tâches ménagères.

« Aidez-moi à la maison. Partagez les tâches ou aidez à alléger la charge », a suggéré la pop star de 39 ans aux hommes alors qu’elle discutait des signaux d’alarme dans les relations dans le podcast « Call Her Daddy ».

« La charge peut être si lourde pour les femmes, et il y a tellement de choses invisibles que nous faisons, et il s’agit littéralement de partager cette charge. »

« Si je descends et que la cuisine est propre, et que tu as tout fait – et que tu as fait toute la vaisselle, et que tu as fermé toutes les portes du garde-manger – tu ferais mieux d’être prêt à te faire sucer la bite », a proclamé la pop star dans le podcast « Call Her Daddy ». Appelle-la papa / YouTube

Bloom, vu ici avec Perry aux MTV VMA 2024 plus tôt cette semaine, a ensuite plaisanté dans un commentaire Instagram en disant qu’il avait « nettoyé toute la maison ». FilmMagic

Perry a expliqué que lors d’une thérapie de couple, elle et l’acteur ont découvert que l’un de ses langages amoureux est les actes de service.

« Si je descends et que la cuisine est propre, et que tu as tout fait – et que tu as fait toute la vaisselle, et que tu as fermé toutes les portes du garde-manger – tu ferais mieux d’être prêt à te faire sucer la bite », a-t-elle crié.

« Je veux dire, littéralement. C’est mon langage amoureux. Je n’ai pas besoin d’une Ferrari rouge ! Je peux m’acheter une Ferrari rouge. Fais juste la vaisselle ! Je vais te sucer la bite ! C’est aussi simple que ça. »

Bloom, 47 ans, a plaisanté plus tard dans un commentaire Instagram en disant qu’il avait « nettoyé toute la maison ».