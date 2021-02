Maks Chmerkovskiy explique pourquoi il hésite à ce que son fils poursuive la danse

En ce qui concerne son temps sur Le danseur masqué, la star partage qu’il « n’aurait pas pu demander une meilleure expérience ». Il révèle également que sa seule condition en rejoignant le spectacle en tant que Sloth était qu’il ne soit responsable que de la danse et qu’il n’ait pas à se soucier de détails tels que la chorégraphie ou sa tenue vestimentaire.

« Je voulais juste jouer le rôle et faire de mon mieux », dit Maks. «Évidemment, j’aurais mon mot à dire sur la chorégraphie, ou sur certaines étapes et choses à faire comme ça, mais je ne voulais pas être en charge. Je ne voulais pas me gêner, car j’en ai eu beaucoup des fois dans le passé, dans d’autres projets. «

De toute évidence, il a beaucoup d’excitation dans sa vie en ce moment, ayant également récemment lancé la plate-forme vidéo en ligne Dance & Co., qui offre aux utilisateurs l’accès à des cours de danse, des séances d’entraînement, des spectacles et plus encore. Au milieu de tout cela, il apprécie que la paternité continue de le changer pour le mieux.

«J’apprends probablement plus de Shai que de moi», se réjouit le fier papa. « Il grandit, il est génial, il est incroyable. »